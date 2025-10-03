Το ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε ολόκληρο τον ανθρωπιστικό στολίσκο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης από τον πόλεμο Γάζας, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές από δεκάδες πλοία.

Σε ζωντανή μετάδοση φάνηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις να επιβιβάζονται στο τελευταίο πλοίο την Παρασκευή το πρωί. Το πολωνικής σημαίας Marinette, με πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο σκάφος της Global Sumud Flotilla, που κατασχέθηκε.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές του στολίσκου αργά την Πέμπτη, ο Αυστραλός καπετάνιος, που συστήθηκε μόνο ως Cameron, ανέφερε ότι το πλοίο είχε αρχικά προβλήματα με τον κινητήρα και έτσι υστερούσε από την κύρια ομάδα. Το σκάφος πλέον «πλέει» προς τη Γάζα, πρόσθεσε ο Cameron.

«Έχουμε μαζί μας μερικούς πολύ ανθεκτικούς Τούρκους, μια κυρία από το Ομάν και εμένα, και απλώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή», είπε.

Το Ισραήλ, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η προσπάθεια εισόδου σε ενεργό ζώνη μάχης και παράκαμψης του αποκλεισμού θα αποτραπεί».

Από την Τετάρτη, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και έχουν κρατήσει περίπου 500 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τους εθελοντές ότι επιχείρησαν να «παραβιάσουν έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», κατηγορία που έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να τους σταματήσει.

Μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες, όπως η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρίμα Χασάν.

Ως η μεγαλύτερη ναυτική ανθρωπιστική αποστολή που έχει επιχειρήσει να παραδώσει προμήθειες στη Γάζα, ον στολίσκος προσέλκυσε παγκόσμια προσοχή, ενώ η κατάσχεση των πλοίων έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη και διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), που εκπροσωπεί περισσότερους από 16,5 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «η επίθεση ή η κατάσχεση μη βίαιων ανθρωπιστικών πλοίων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Τα κράτη δεν μπορούν να επιλέγουν πότε θα σεβαστούν το διεθνές δίκαιο. Οι θάλασσες δεν πρέπει να γίνουν θέατρο πολέμου», πρόσθεσε.

Παγκόσμιοι ηγέτες έχουν επίσης καταδικάσει τις παράνομες κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουσταβο Πέτρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα απελάσει ισραηλινούς διπλωμάτες και θα ακυρώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Κολομβίας – Ισραήλ λόγω των ενεργειών του Ισραήλ.

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία, έχουν επίσης ζητήσει από το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος που έχουν κατασχεθεί.

Ο ΟΗΕ δεν έχει σχολιάσει ακόμα τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά η ειδική εισηγήτρια για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τις παρεμποδίσεις ως «παράνομη απαγωγή».

«Οι σκέψεις μου είναι με τον λαό της Γάζας, παγιδευμένο στα φονικά πεδία του Ισραήλ», έγραψε η Αλμπανέζε στο X.