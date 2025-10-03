Σκηνές έντασης σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου μεταφέρθηκαν οι συλληφθέντες από τον στολίσκο που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. Στο σημείο έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζεται να ξεσπά κατά των ακτιβιστών με βαρείς χαρακτηρισμούς.

Ο Μπεν Γκβιρ, δείχνοντάς τους με το δάχτυλο, ακούγεται να τους αποκαλεί «τρομοκράτες» και να φωνάζει «θα τιμωρηθείτε».

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων. Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες», δήλωσε εμφανώς εκνευρισμένος ο υπουργός.

Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla.



"These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists. pic.twitter.com/wx2bApCGbQ — Clash Report (@clashreport) October 3, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, κανένα από τα πλοία του στολίσκου δεν κατάφερε να παρακάμψει τον αποκλεισμό, μετά το ρεσάλτο που πραγματοποιήθηκε σε σκάφη της Global Sumud Flotilla, τα οποία μετέφεραν ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Ασντόντ, όπου ταυτοποιήθηκαν και, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απέλασής τους.