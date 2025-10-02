Τίτλους τέλους έβαλε το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στην πολύκροτη υπόθεση που αφορούσε το εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind των Nirvana. Ο Σπένσερ Έλντεν, ο οποίος απεικονίζεται ως γυμνό βρέφος στη διάσημη φωτογραφία, είδε και την τελευταία του προσφυγή να απορρίπτεται.

Ο ενάγων υποστήριζε ότι η φωτογραφία αποτελεί μορφή παιδικής πορνογραφίας και κατήγγειλε εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση, με το επιχείρημα ότι η ταυτότητά του έχει συνδεθεί με την εικόνα αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη αγωγή κατατέθηκε το 2021, αλλά απορρίφθηκε το 2022 λόγω εκπνοής του νομικού χρονικού ορίου. Ο Έλντεν επανήλθε κατόπιν απόφασης εφετείου που του έδωσε το δικαίωμα νέας προσφυγής.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε ξανά την αγωγή, κρίνοντας ότι η επίμαχη εικόνα δεν φέρει σεξουαλικό χαρακτήρα. Όπως επεσήμανε στην απόφασή του, ούτε η στάση του βρέφους, ούτε το πλαίσιο της φωτογράφησης, ούτε το περιεχόμενο της εικόνας παραπέμπουν σε σεξουαλικά υπονοούμενα. Χαρακτηριστικά, παρομοίασε τη φωτογραφία με μια «οικογενειακή στιγμή».

Στην απόφαση αναφέρεται, επίσης, ότι οι γονείς του Έλντεν ήταν παρόντες κατά τη φωτογράφιση, ο φωτογράφος ήταν οικογενειακός φίλος, ενώ ο ίδιος ο ενάγων είχε κατά το παρελθόν αγκαλιάσει τη δημοσιότητα, συμμετέχοντας σε επετειακές αναπαραστάσεις του εξωφύλλου και αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Ο δικηγόρος των Nirvana χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας: «Είμαστε ικανοποιημένοι που το δικαστήριο έβαλε τέλος σε μια αβάσιμη υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς πελάτες μας από το στίγμα ψευδών κατηγοριών».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Έλντεν, Τζέιμς Ρ. Μαρς, δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone πως διαφωνούν με την ετυμηγορία και σκοπεύουν να ασκήσουν νέα έφεση. «Όσο η βιομηχανία ψυχαγωγίας θέτει τα κέρδη πάνω από την ιδιωτικότητα, τη συναίνεση και την αξιοπρέπεια της παιδικής ηλικίας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ευαισθητοποίηση και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.