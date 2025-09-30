Ο πρόεδρος Τραμπ την Τρίτη είπε σε μια συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τις αμερικανικές πόλεις ως «πεδία εκπαίδευσης» και χαρακτήρισε την ομοσπονδιακή καταστολή του εγκλήματος σε μεγάλες πόλεις ως «έναν πόλεμο από μέσα».

Ο Τραμπ μίλησε σε δεκάδες ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, όπου είπε ότι η υπεράσπιση της πατρίδας ήταν η «πιο σημαντική προτεραιότητα» του στρατού. Υπαινίχθηκε ότι οι ηγέτες στην αίθουσα θα μπορούσαν να κληθούν να βοηθήσουν σε ομοσπονδιακές παρεμβάσεις σε πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη.

«Είναι πολύ επικίνδυνες πόλεις, και θα τις βάλουμε σε τάξη μία-μία», είπε ο Τραμπ. «Και αυτό θα είναι μεγάλο μέρος της αποστολής για μερικούς από τους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα. Αυτός είναι ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος από μέσα».

«Είπα [στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ], πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας -την Εθνοφρουρά, αλλά και τον στρατό μας, γιατί θα πάμε πολύ σύντομα στο Σικάγο», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είναι μια μεγάλη πόλη με έναν ανίκανο κυβερνήτη».

Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη διατάξει την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, D.C., και στο Μέμφις του Τενεσί, στο πλαίσιο προσπάθειας για την καταστολή του εγκλήματος σε αυτές τις πόλεις. Αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι θα στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ απειλεί ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε άλλες πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Νέα Ορλεάνη, παρά τις αντιδράσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων που λένε ότι μια τέτοια κίνηση θα κλιμακώσει τις εντάσεις.

Οι Δημοκρατικοί ηγέτες έχουν παρομοιάσει τη χρήση του στρατού από τον Τραμπ σε αμερικανικές πόλεις με αυταρχική τακτική.

«Η Αμερική δέχεται εισβολή από μέσα. Δεχόμαστε εισβολή από μέσα», είπε την Τρίτη ο Τραμπ. «Δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο σε πολλά σημεία γιατί δεν φοράνε στολές».