Μια ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, Μπεθ Μπορν, προκάλεσε ένταση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του σχολικού συμβουλίου στην Καλιφόρνια, διαμαρτυρόμενη για την πολιτική που επιτρέπει σε τρανς μαθητές την πρόσβαση στα αποδυτήρια των κοριτσιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Μπορν, πρόεδρος της ομάδας Moms for Liberty στην κομητεία Yolo, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Davis Joint Unified School Board στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου ανέφερε την πολιτική των σχολείων σχετικά με τα αποδυτήρια. Πριν από την ένταση, δήλωσε: «Είμαι γονέας στο Davis Unified School District και είμαι εδώ για να μιλήσω για τις πολιτικές που έχετε στα αποδυτήρια των γυμνασίων Emerson, Holmes και Harper. Αυτή τη στιγμή απαιτείται οι μαθητές να αλλάζουν ρούχα για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Θα σας δείξω πώς φαίνεται αυτό όταν αλλάζω εγώ». Στη συνέχεια, αφαίρεσε τα ρούχα της, μένοντας με μαγιό.

Η Μπορν συνέχισε, εξηγώντας ότι το σχολικό συμβούλιο επιτρέπει στα παιδιά να επιλέγουν ποιο μπάνιο θα χρησιμοποιούν με βάση την ταυτότητα φύλου τους. Τα μέλη του συμβουλίου την διέκοψαν και της ζήτησαν να σταματήσει. Η Μπορν απάντησε: «Πρέπει να ολοκληρώσω τα σχόλιά μου. Παραβιάζετε το δικαίωμά μου».

Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου, Χάιραμ Τζάκσον, κάλεσε σε διάλειμμα περίπου πέντε λεπτών. Όταν η συνεδρίαση συνεχίστηκε, η Μπορν ξεκίνησε ξανά να αλλάζει ρούχα, παραμένοντας σε μαγιό, με αποτέλεσμα το συμβούλιο να κάνει ένα ακόμη διάλειμμα και να επιστρέψει στη συζήτηση μετά από περισσότερα από 30 λεπτά.

Η Μπορν δήλωσε στο CBS News στις 19 Σεπτεμβρίου ότι παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου κάθε μήνα τα τελευταία τρία χρόνια για να θίξει το θέμα των αποδυτηρίων και ένιωσε ότι έπρεπε να πάρει δραστικά μέτρα. Όπως είπε: «Αν οι ενήλικες δεν αισθάνονται άνετα να βλέπουν κάποιον – και εγώ είμαι γυναίκα 50 ετών- πώς μπορούν να περιμένουν τα κορίτσια να αισθάνονται άνετα στα αποδυτήρια;».

Τοπικά μέσα, πάντως, αναφέρουν ότι κλήθηκε η αστυνομία μετά το δεύτερο διάλειμμα. Πρόσθεσε ότι το συμβούλιο εξετάζει τα επόμενα βήματα: «Θα έχουμε συζήτηση για το πώς να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ο υπεύθυνος του σχολείου πρόκειται να μιλήσει με νομικό σύμβουλο για να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι πολύ ακατάλληλο κάποιος να εμφανίζεται ενώπιον του συμβουλίου και να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο».

Η διαμαρτυρία της Μπορν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα, ενώ το σχολικό συμβούλιο αναζητά τρόπους να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την προστασία των μαθητών.