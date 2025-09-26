Μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στο κέντρο υποδομής δεδομένων της Νότιας Κορέας προκάλεσε διακοπές λειτουργίας σε δεκάδες ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων και email, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά στην Εθνική Υπηρεσία Πηγών Πληροφοριών ξεκίνησε περίπου στις 20:15 το βράδυ (τοπική ώρα) στη Ντέτζον, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, μετέδωσαν τα μμε Yonhap και The Chosun, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών.

Άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το σημείο και ένας άνθρωπος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η πυρκαγιά οδήγησε στην αναστολή 70 ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης μέσω κινητού τηλεφώνου και της κυβερνητικής πλατφόρμας για καταγγελίες και αναφορές, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.