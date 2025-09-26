Η απαγγελία κατηγορίας για τρομοκρατία σε βάρος ενός μέλους του βορειοϊρλανδικού συγκροτήματος της ραπ Kneecap επειδή επέδειξε σημαία της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, έγινε πολύ αργά, αποφάνθηκε σήμερα δικαστήριο του Λονδίνου και έβαλε γι’ αυτό το λόγο τέλος στη δίωξή του.

Κατηγορία απαγγέλθηκε αρχικά σε βάρος του Λίαμ Ο’ Χάνα, ο οποίος φέρει το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μο Τσάρα και ύψωσε σημαία της Χεζμπολάχ στη διάρκεια συναυλίας των Kneecap στο Λονδίνο τον Νοέμβριο του 2024.

Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία τον Μάιο βάσει του Τρομοκρατικού Νόμου, ο οποίος ορίζει ως ποινικό αδίκημα την επίδειξη ενός αντικειμένου με τρόπο που δημιουργεί εύλογες υποψίες ότι κάποιος υποστηρίζει μια απαγορευμένη οργάνωση.

Έπειτα από ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ έκρινε ότι η κατηγορία σε βάρος του Μο Τσάρα απαγγέλθηκε μετά το όριο των έξι μηνών για την απαγγελία μιας τέτοιας κατηγορίας η οποία μπορεί να εξεταστεί μόνο από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

«Η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να την εξετάσει», είπε ο δικαστής προκαλώντας κραυγές χαράς μεταξύ των υποστηρικτών του ράπερ.

Ο Μο Τσάρα ήταν παρών στο δικαστήριο για να ακούσει την ετυμηγορία, που χαιρετίστηκε από δεκάδες υποστηρικτές του και τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος.

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο’Νιλ καλωσόρισε επίσης την απόφαση, λέγοντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Οι κατηγορίες αυτές ήταν μέρος μιας εσκεμμένης προσπάθειας να φιμωθούν όσοι σηκώνονται και μιλάνε δυνατά εναντίον της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα».

«Όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν ποτέ σχετική με μένα, ποτέ σχετική με οποιαδήποτε απειλή στο κοινό, ποτέ σχετική με τρομοκρατία», είπε ο Μο Τσάρα έξω από το δικαστήριο.

«Ήταν σχετικά με τη Γάζα, σχετικά με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις δυνατά», πρόσθεσε.

Με έδρα το Μπέλφαστ, οι Kneecap που ραπάρουν στα ιρλανδικά και τα αγγλικά και παρουσιάζουν συχνά φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα στη διάρκεια των συναυλιών τους, είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι κάποιος είχε πετάξει τη σημαία πάνω στη σκηνή και είχαν καταγγείλει την κατηγορία ως προσπάθεια να τους φιμώσουν.

Εξαιτίας της υπόθεσης αυτής, το συγκρότημα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ακύρωσε περιοδεία του στις ΗΠΑ που προβλεπόταν για τον Οκτώβριο.