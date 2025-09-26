Σχέδιο για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην ανατολική Λευκορωσία παρουσίασε ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, δηλώνοντας ότι η νέα μονάδα θα μπορούσε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Η πρόταση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργότερη εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο Λουκασένκο πρότεινε την ιδέα αυτή στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνομιλίες που είχαν στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Reuters.

«Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε άμεσα να χτίζουμε νέα ενεργειακή μονάδα ή νέο σταθμό εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρισμό) στη δυτική Ρωσία και τις απελευθερωμένες περιοχές», δήλωσε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας τον όρο (σ.σ. απελευθερωμένες περιοχές) που προτιμά και η ίδια η Μόσχα για να περιγράψει ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Η πρόταση είναι ενδεικτική των στενών δεσμών μεταξύ του Πούτιν και του Λουκασένκο, ακόμα και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει μια στρατηγική προσφοράς κινήτρων στον Λευκορώσο πρόεδρο για να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους και να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση.

Ο Πούτιν απάντησε ότι «η χρηματοδότηση δεν αποτελεί ζήτημα. Εάν υπάρχει ένας καταναλωτής που θα λάβει ηλεκτρική ενέργεια και θα πληρώσει το απαιτούμενο τέλος, δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα».

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας και έχει στηρίξει -μεταξύ άλλων- τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, επιτρέποντας στα στρατεύματα του Πούτιν να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για να εισέλθουν στην Ουκρανία το 2022. Ο Πούτιν συναντά τον Λουκασένκο συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.