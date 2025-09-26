Σε δημοσιογράφους μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας στην Τουρκία μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία και διαρκής ειρήνη στη Γάζα και την Παλαιστίνη, μετά τις συνομιλίες τους.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος έχει ξεπεράσει τις 150. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά. Το Ισραήλ επιχειρεί να ακυρώσει αυτές τις προσπάθειες με την πολιτική κατοχής», είπε.

«Η συνάντησή μας ήταν πολύ σημαντική όσον αφορά τη διατύπωση της βούλησης να σταματήσουν οι σφαγές στη Γάζα. Ο κ. Τραμπ ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης την ανάγκη να τερματιστούν οι μάχες στη Γάζα και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη», ανέφερε ο Ερντογάν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του την Παρασκευή.

«Εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, και διαρκής ειρήνη στη συνέχεια. Εκεί επήλθε μια κατανόηση», πρόσθεσε. «Είπαμε ότι η λύση των δύο κρατών ήταν ο τρόπος για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή, ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η συμμετοχή του Σύρου προέδρου, Άχμεντ αλ-Σάρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν πολύ σημαντική για τη διεθνή νομιμοποίηση της νέας συριακής κυβέρνησης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Τραμπ απέδωσαν «ουσιαστική πρόοδο» σε πολλούς τομείς, με συζητήσεις για βήματα ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας και του εμπορίου.

Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν είπε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για βήματα αύξησης του εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 100 δισ. δολαρίων σε εμπορικό όγκο.

Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, επισημαίνοντας την κοινή ναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια. Σημείωσε ότι η συνεργασία τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Λιβύη επεκτείνεται, κάνοντας λοόγο για αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, επιδιώκοντας παράλληλα «αμοιβαία επωφελείς» συμφωνίες για τους πόρους της Μεσογείου.

Ο Ερντογάν είπε ότι «η στάση της Τουρκίας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής», ότι θα λάβει το «δίκαιο μερίδιό» της και θα «συνεργαστεί με τους γείτονές της σε βάση αμοιβαίου οφέλους».

Σχετικά με την Κύπρο, επανέλαβε τη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών, λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί».

