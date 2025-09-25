Αναβρασμός επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά από δεκάδες καταγγελίες για ελαττωματικούς αερόσακους που παράγει εταιρεία από την Κίνα, καθώς φέρεται να σκάνε, σκοτώνοντας τους οδηγούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CARBUZZ, οι αερόσακοι προέρχονται από μια κινεζική εταιρεία, τη Jilin Province Detiannuo Safety Technology, η οποία λειτουργεί με την εμπορική ονομασία DTN Airbag.

Η εταιρεία παράγει μηχανισμούς φουσκώματος αερόσακων που φέρεται να προκάλεσαν τη βλάβη και τη ρήξη των αερόσακων κατά τη διάρκεια ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους.

Ο αριθμός των ελαττωματικών αερόσακων που έχουν εγκατασταθεί είναι άγνωστος.

Η The Wall St. Journal έλαβε μια περιγραφή από την αγωγή μιας από τις θύματα, της Destiny Byassee, μιας 22χρονης μητέρας δύο παιδιών που οδηγούσε ένα Chevrolet Malibu στη Φλόριντα. Το έγγραφο περιγράφει τον αερόσακο να «εκρήγνυται σαν χειροβομβίδα» μετά από σύγκρουση.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν τοποθετούν τους ελαττωματικούς μηχανισμούς φουσκώματος αερόσακων στα καινούργια οχήματα, καθώς τοποθετούνται από συνεργεία αυτοκινήτων. Τα συγκεκριμένα συνεργεία παραγγέλνουν τα πλαστά ανταλλακτικά online από την Κίνα και τα παραλαμβάνουν με αποστολή.

Οι μηχανισμοί φουσκώματος αερόσακων είναι συνήθως αδύνατο να διακριθούν από τα γνήσια ανταλλακτικά. Σύμφωνα με την έκθεση του WSJ, τα συνεργεία επισκευών μπορούν να αγοράσουν τους μηχανισμούς για περίπου 100 δολάρια, ενώ τα γνήσια ανταλλακτικά κοστίζουν πάνω από 1.000 δολάρια.

Η WSJ ανέφερε την προειδοποίηση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, Sean Duffy, ότι τα συνεργεία που χρησιμοποιούν πλαστά συστήματα φουσκώματος αερόσακων θέτουν σε κίνδυνο τις οικογένειες και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινική ευθύνη.