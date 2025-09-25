Έρευνα παρατήρησε για πρώτη φορά φυτό να μιμείται τη μυρωδιά τραυματισμένων μυρμηγκιών για να προσελκύσει μύγες που μεταφέρουν γύρη.

Το φυτό μπορεί να μιμηθεί, σύμφωνα με τη μελέτη, τη συγκεκριμένη μυρωδιά προκειμένου να προσελκύσει μύγες για επικονίαση -οι μύγες μεταφέρουν γύρη ακούσια καθώς τρέφονται από τα λουλούδια.

Αυτή η ενδιαφέρουσα περίπτωση μίμησης παρατηρήθηκε στο Vincetoxicum nakaianum, ένα είδος από την οικογένεια των dogbane που είναι ενδημικό στην Ιαπωνία.

Το Πανεπιστήμιο του Τόκιο διαπίστωσε ότι τα άνθη αυτού του φυτού απελευθερώνουν μια μυρωδιά σχεδόν ταυτόσημη με το άρωμα των μυρμηγκιών που δέχονται επίθεση από αράχνες. Καθώς οι μύγες προσελκύονται από τη μυρωδιά του φυτού αναζητώντας τροφή, επικονιάζουν ακούσια τα άνθη.

Απρόσμενη ανακάλυψη

Η ανακάλυψη, με επικεφαλής τον Ko Mochizuki, προέκυψε από τυχαία παρατήρηση. Εργαζόμενος σε ένα άλλο έργο, παρατήρησε μύγες chloropid να συγκεντρώνονται στα άνθη του Vincetoxicum nakaianum.

Βασιζόμενος στις προηγούμενες γνώσεις του για τη συμπεριφορά των μυγών και σε ανάλογες μελέτες φυτών, υπέθεσε ότι τα άνθη μιμούνταν τραυματισμένα έντομα.

«Αυτό το στιγμιότυπο, όταν είδα τις μύγες πάνω στα άνθη, ήταν πραγματικά μια στιγμή έμπνευσης», θυμήθηκε ο Mochizuki στην ανακοίνωση Τύπου. «Μια υπόθεση άρχισε ξαφνικά να σχηματίζεται. Αυτή η εμπειρία μου δίδαξε ότι οι απρόσμενες ανακαλύψεις συχνά προκύπτουν από έναν συνδυασμό προετοιμασίας και τύχης», πρόσθεσε.

Ορισμένα άνθη χρησιμοποιούν τη μυρωδιά για να προσελκύσουν τους επισκέπτες τους, όπως οι μύγες. Οι μύγες chloropid προσελκύονται από τη μυρωδιά αναζητώντας εύκολη τροφή και κατά τη μετακίνησή τους από άνθος σε άνθος επικονιάζουν τα φυτά.

Αυτές οι μύγες συνήθως τρέφονται με τα υγρά τραυματισμένων μυρμηγκιών, ένα φαινόμενο που ονομάζεται κλεπτοπαρασιτισμός.

Αν και η μίμηση μυρμηγκιών έχει παρατηρηθεί σε πολλά άλλα ασπόνδυλα, αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση φυτού που την χρησιμοποιεί για να προσελκύσει επικονιαστές.

«Επειδή τα μυρμήγκια είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη και η μίμηση μυρμηγκιών έχει εξελιχθεί ανεξάρτητα σε πολλά ασπόνδυλα, είναι λογικό ότι και τα φυτά θα μπορούσαν να εξελιχθούν για να μιμούνται μυρμήγκια με κάποιο τρόπο», σημείωσε η ομάδα.

Οργανισμοί γνωρίζουμε ότι μιμούνται τα μυρμήγκια για προστασία και θήρευση. Πολλοί θηρευτές αποφεύγουν τα μυρμήγκια επειδή είναι επιθετικά. Επιπλέον, ορισμένα είδη χρησιμοποιούν τη μίμηση μυρμηγκιών ως καμουφλάζ για να διεισδύσουν σε αποικίες μυρμηγκιών.

Πώς έγινε η μελέτη

Το πρώτο βήμα των ερευνητών ήταν να παρατηρήσουν συστηματικά ποια έντομα επισκέπτονταν τα άνθη και να συγκρίνουν τη μυρωδιά των ανθέων με τις μυρωδιές διαφόρων εντόμων.

Η αρχική έρευνα έδειξε ότι η μυρωδιά του φυτού ταυτιζόταν με εκείνη μυρμηγκιών που δέχονταν επίθεση από αράχνες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν επίσημα επιστημονικά στοιχεία ότι οι μύγες chloropid προσελκύονται από τραυματισμένα μυρμήγκια.

Για να ενισχύσει την υπόθεσή του, ο Mochizuki απευθύνθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, όπου βρήκε πολλούς ερασιτέχνες φυσιοδίφες που είχαν καταγράψει αυτό το ακριβές φαινόμενο.

Αυτό το μη συμβατικό στοιχείο του έδωσε τη σιγουριά να προχωρήσει σε συμπεριφορικά τεστ, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι οι μύγες προσελκύονταν περισσότερο από τη μυρωδιά τραυματισμένων μυρμηγκιών παρά από άλλες μυρωδιές.

Μετά από αυτή την ανακάλυψη, ο Mochizuki ήδη σχεδιάζει το επόμενο ερευνητικό του έργο.

Σκοπεύει να μελετήσει την εξέλιξη της μίμησης μυρμηγκιών συγκρίνοντας το Vincetoxicum nakaianum με τους κοντινούς συγγενείς του, εστιάζοντας στα συστήματα επικονίασής τους, την εξελικτική ιστορία και τη γενετική τους σύσταση.

Επιπλέον, σκοπεύει να επεκτείνει την αναζήτησή του σε άλλα παραδείγματα μίμησης σε διαφορετικά φυτικά είδη, πιστεύοντας ότι πολλά περισσότερα είδη μίμησης παραμένουν κρυμμένα και περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό Current Biology.