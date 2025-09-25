Η Διοίκηση Βορείου Αμερικής για την Αεροδιαστημική Άμυνα (NORAD) σηκώσε μαχητικά την Τετάρτη για να εντοπίσει και να αναχαιτίσει τέσσερα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έξω από την Αλάσκα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανοκαναδικής άμυνας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η NORAD εντόπισε και παρακολούθησε δύο ρωσικά Tu-95 και δύο Su-35 που λειτουργούσαν στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας της Αλάσκας. Η αντίδραση της NORAD περιλάμβανε την απογείωση ενός E-3, τεσσάρων F-16 και τεσσάρων αεροσκαφών τάνκερ KC-135.

Τα ρωσικά αεροσκάφη παρέμειναν σε διεθνή εναέρια περιοχή και δεν εισήλθαν στον κυριαρχικό εναέριο χώρο των ΗΠΑ ή του Καναδά, σημείωσε η NORAD.

Η Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας της Αλάσκας είναι περιοχή διεθνούς εναέριου χώρου που απαιτεί την άμεση ταυτοποίηση όλων των αεροσκαφών για λόγους εθνικής ασφάλειας, προσέθεσε η ανακοίνωση.