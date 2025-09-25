Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας προειδοποίησε ότι οι δορυφόροι της χώρας του παρακολουθούνται από ρωσικούς δορυφόρους.

Ο Μπόρις Πίστοριους ανέφερε ανησυχίες για δύο ρωσικούς δορυφόρους που παρακολουθούν δορυφόρους της Intelsat, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τις γερμανικές δυνάμεις και άλλους.

Σε ομιλία του σε διάσκεψη για το διάστημα στο Βερολίνο δήλωσε: «Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επεκτείνει γρήγορα τις δυνατότητές τους για πολέμους στο διάστημα τα τελευταία χρόνια. Μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες δορυφόρων, να “τυφλώσουν” δορυφόρους, να τους χειραγωγήσουν ή να τους καταστρέψουν κινητικά».

Ο Πίστοριους επανέλαβε την ανάγκη διεξαγωγής συζητήσεων για την ανάπτυξη επιθετικών δυνατοτήτων στο διάστημα ως μέτρο αποτροπής.