Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε υπηρεσία μετανάστευσης, με δύο άτομα να τραυματίζονται και τον δράστη να στρέφει το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό έγινε σε κτίριο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας. Τουλάχιστον δύο κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας, βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης, ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη στο CNN ότι τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά τους. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις βρίσκονται συνήθως υπάλληλοι της ICE, πολίτες και κρατούμενοι μετανάστες.

Sniper critically wounds at least three people at Dallas ICE facility, authorities say https://t.co/RssZxKpotS — Andrea Jackson TV 📺🇺🇸 (@AJacksonTV) September 24, 2025

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοεμ, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε πως πρόκειται για «πολλαπλούς τραυματισμούς και νεκρούς» μέσα στο κέντρο κράτησης. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε: «Ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε το κίνητρο, γνωρίζουμε ότι οι αξιωματικοί της ICE αντιμετωπίζουν πρωτοφανή βία εναντίον τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

LIVE UPDATES | Dallas ICE Shooting: 2 victims dead, 1 injured; shooter deceased https://t.co/mx3t3yD6Gh — Where's Hunter's Mugshot? (@DavidChristoson) September 24, 2025

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Μάντισον Σίχαν, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας παραμένει μια «πολύ ρευστή κατάσταση» και το κίνητρο του δράστη άγνωστο.