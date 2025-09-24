Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την πόλη Κολκάτα (Καλκούτα) και τις γειτονικές περιοχές στην ανατολική Ινδία λίγες ημέρες πριν από ένα σημαντικό φεστιβάλ, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να προκληθούν προβλήματα στις μεταφορές και πολλοί κάτοικοι να αποκλειστούν επί ώρες, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής–έως και 251,6 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες–έπεσε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη και ήταν η σφοδρότερη βροχόπτωση στην ιστορία της πόλης από το 1988, σύμφωνα με τον Χ.Ρ Μπίσουας, τον περιφερειακό επικεφαλής του Ινδικού Μετεωρολογικού Σταθμού στην Κολκάτα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κολκάτα, οι περισσότεροι από αυτούς από ηλεκτροπληξία. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις ακινητοποίησαν την πρωτεύουσα του κρατιδίου, παρεμποδίζοντας τις προετοιμασίες για το επερχόμενο Ντούργκα Πούτζα, το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ των Ινδουιστών στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης.

Τα δρομολόγια των τρένων και πολλές πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε καθυστέρησαν σημαντικά, ενώ σημειώθηκε διακοπή ρεύματος για πολλές ώρες σε διάφορες περιοχές.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου διέταξε το κλείσιμο των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για σήμερα και αύριο πριν ξεκινήσουν οι διακοπές για το φεστιβάλ την Παρασκευή.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι καιρικές συνθήκες θα εξομαλυνθούν μέχρι σήμερα το απόγευμα ενώ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Πηγή: ΑΠΕ