Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η χώρα του θα υποβάλει πρόταση για την πρώην πρόεδρο Μιτσέλ Μπατσελέτ ως πιθανή διάδοχο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η Μπατσελέτ δεν είναι μόνο μια ευρέως γνωστή και σεβαστή προσωπικότητα στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Μπόριτς από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Η σταδιοδρομία της είναι εξαιρετικά συνεπής με τις αξίες που εμπνέουν αυτόν τον οργανισμό», συμπλήρωσε.

Η 73χρονη πρώην πρόεδρος έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).

Το όνομά της αναφέρεται συχνά μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα, μαζί με αυτό της Αλίσια Μπάρσενα, πρώην υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο περουβιανός Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).

