Σοκ στη Νέα Ζηλανδία προκαλεί η υπόθεση της Χακιούνγκ Λι, η οποία κρίθηκε σήμερα ένοχη για τη δολοφονία των δύο ανήλικων παιδιών της, τα λείψανα των οποίων είχαν εντοπιστεί σε βαλίτσες μέσα σε αποθήκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Λι, με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας έξι και οκτώ ετών. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είναι αθώα αναφορικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, επικαλούμενη ψυχική διαταραχή.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κατηγορούμενη επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της, έχοντας παράλληλα τη νομική υποστήριξη δύο δικηγόρων. Οι ένορκοι άκουσαν πως το 2018 η Λι προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών της δίνοντάς τους υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών χαπιών. Στη συνέχεια, τύλιξε τα πτώματα με πλαστικές σακούλες και τα τοποθέτησε σε βαλίτσες.

Τραγικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι ο πατέρας των παιδιών είχε χάσει τη ζωή του από καρκίνο στα τέλη του 2017, λίγους μήνες πριν από το έγκλημα.

Η κατηγορούμενη παρέμεινε ατάραχη στο δικαστήριο, με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να δείξει καμία αντίδραση όταν ανακοινώθηκε η ομόφωνη απόφαση των ενόρκων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2022, όταν μια οικογένεια που είχε αγοράσει μέσω διαδικτυακού πλειστηριασμού μια αποθήκη στο Όκλαντ ανακάλυψε μέσα σε βαλίτσες τα λείψανα των δύο παιδιών. Η αποκάλυψη οδήγησε την Αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για ανθρωποκτονία.

Η Λι είχε μετακομίσει στη Νότια Κορέα το 2018, ωστόσο εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία τον Νοέμβριο του 2022 προκειμένου να δικαστεί. Η ποινή που θα της επιβληθεί αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.