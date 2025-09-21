Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Χάγη από χιλιάδες ακροδεξιούς και χούλιγκαν που διαδήλωσαν για το μεταναστευτικό και στη συνέχεια επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας επεισόδια.

Σύμφωνα με το BBC, κρατώντας λίγες ολλανδικές σημαίες και κυρίως εμβλήματα ακροδεξιών και ναζιστικών ομάδων, διαδήλωσαν στη Χάγη.

Μετά το πέρας της διαδήλωσης, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, βιντεοσκοπώντας τις επιθέσεις, τις οποίες και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, έκαψαν περιπολικά, βανδάλισαν επιχειρήσεις, ενώ έβαλαν φωτιά και στα γραφεία κόμματος.

Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις και αναζητά τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ καταδίκασε τις «σοκαριστικές και παράξενες εικόνες ξεδιάντροπης βίας», λέγοντας ότι είναι εντελώς απαράδεκτες».

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια: