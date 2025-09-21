Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Χάγη από χιλιάδες ακροδεξιούς και χούλιγκαν που διαδήλωσαν για το μεταναστευτικό και στη συνέχεια επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας επεισόδια.

Σύμφωνα με το BBC, κρατώντας λίγες ολλανδικές σημαίες και κυρίως εμβλήματα ακροδεξιών και ναζιστικών ομάδων, διαδήλωσαν στη Χάγη.

Μετά το πέρας της διαδήλωσης, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, βιντεοσκοπώντας τις επιθέσεις, τις οποίες και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, έκαψαν περιπολικά, βανδάλισαν επιχειρήσεις, ενώ έβαλαν φωτιά και στα γραφεία κόμματος.

Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις και αναζητά τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

🇳🇱 #Netherlands: Protesters and hooligans set fires and smashed the windows of the D66 party office (Democrats 66 HQ, which is a liberal-centrist political party in the Netherlands).



Protesters are chanting "Get rid of asylum centres" while hooligans remain spread throughout… pic.twitter.com/EzRDq09zvZ