Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Χάγη από χιλιάδες ακροδεξιούς και χούλιγκαν που διαδήλωσαν για το μεταναστευτικό και στη συνέχεια επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας επεισόδια.
Σύμφωνα με το BBC, κρατώντας λίγες ολλανδικές σημαίες και κυρίως εμβλήματα ακροδεξιών και ναζιστικών ομάδων, διαδήλωσαν στη Χάγη.
Μετά το πέρας της διαδήλωσης, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, βιντεοσκοπώντας τις επιθέσεις, τις οποίες και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
🇳🇱 In Den Haag/Niederlande waren gestern tausende auf den Straßen, um gegen die Einwanderungspolitik zu demonstrieren. #defendEurope pic.twitter.com/gUq9ckAN0T— Dara p³ 🇩🇪 (@Raeubertochtah) September 21, 2025
Με βάση όσα έγιναν γνωστά, έκαψαν περιπολικά, βανδάλισαν επιχειρήσεις, ενώ έβαλαν φωτιά και στα γραφεία κόμματος.
Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις και αναζητά τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους.
🇳🇱 #Netherlands: Protesters and hooligans set fires and smashed the windows of the D66 party office (Democrats 66 HQ, which is a liberal-centrist political party in the Netherlands).— POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025
Protesters are chanting "Get rid of asylum centres" while hooligans remain spread throughout… pic.twitter.com/EzRDq09zvZ
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ καταδίκασε τις «σοκαριστικές και παράξενες εικόνες ξεδιάντροπης βίας», λέγοντας ότι είναι εντελώς απαράδεκτες».
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Dit is absoluut niet het Nederland waar ik in wil leven. Hartje centrum #Denhaag. @Els_rechts je hebt je jaren laten opjutten door @geertwilderspvv en zijn vrienden. Dit is het resultaat. Ben je trots op jezelf en op je geliefde landgenoten?#demonstratie #vreedzaam #malieveld pic.twitter.com/LBtee9HsTy— Lucia Nuijts (@cnuijts) September 20, 2025
🚨Anti Immigration protests in the Netherlands have driven Police away.— Basil the Great (@Basil_TGMD) September 21, 2025
The numbers are HUGE
They want their country back pic.twitter.com/NbazniYWig
Today, thousands gathered at an anti-immigration protest in The Hague, Netherlands.— Steve Hanke (@steve_hanke) September 20, 2025
Dutch police used tear gas and water cannons to disperse the crowd.
Stay tuned.pic.twitter.com/p9rG0GU9G1
🚨🇳🇱WATCH: Huge anti-migration protest erupts in The Hague, Netherlands, sparking clashes with police!— Mario ZNA (@MarioBojic) September 20, 2025
Media tried to hide it – they don’t want you to see patriots rising up worldwide! pic.twitter.com/bVPiCB9lkK