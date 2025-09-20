Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην Χάγη της Ολλανδίας, όταν διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της αστυνομίας, η οποία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αντλίες νερού και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, περίπου 1.500 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες προς τους αστυνομικούς, ενώ ένα περιπολικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Επίθεση σε πολιτικό γραφείο και καταδίκη

Πέραν των συγκρούσεων με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε επίθεση κατά του τοπικού γραφείου του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος D66, σπάζοντας τα παράθυρα του κτιρίου. Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, δεν βρισκόταν κανείς εντός του γραφείου την ώρα της επίθεσης.

Ο ηγέτης του D66, Ρομπ Γέτεν, καταδίκασε έντονα το συμβάν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στους δράστες. «Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αρκετές συλλήψεις, αν και ο ακριβής αριθμός των προσαχθέντων παραμένει αδιευκρίνιστος. Τα επεισόδια στη Χάγη αναδεικνύουν την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ολλανδία και την αυξανόμενη βία που παρατηρείται στις διαδηλώσεις.