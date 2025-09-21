Τεράστια φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αττάλεια της Τουρκίας με τις εικόνες να είναι απόκοσμες και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τις παρομοιάζουν σαν σκηνή από ταινία ή και με έκρηξη ηφαιστείου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου και μέχρι και σήμερα γίνονται μαζικές εκκενώσεις, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, με συνδρομή εθελοντών και εναέριων μέσων πολεμούν τις φλόγες, όμως η ένταση των ανέμων δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε συναγερμό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

Δείτε βίντεο από την τεράστια φωτιά:

🇹🇷 | Direct-energy weapons and arson teams set off wildfires in Antalya, flames hitting the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel and spreading into bars. Guests evacuated, damage heavy. This was no accident, it was a strike. pic.twitter.com/yF5rJo3F6B

A powerful forest fire in the Alanya suburbs is approaching hotels where Russian tourists are vacationing.

According to media, several hundred Russian tourists staying at the Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, and Kirbıyık Resort Hotel are witnessing a horrific scene. pic.twitter.com/OiqwCLJZgN