Τεράστια φωτιά είναι σε εξέλιξη στην Αττάλεια της Τουρκίας με τις εικόνες να είναι απόκοσμες και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τις παρομοιάζουν σαν σκηνή από ταινία ή και με έκρηξη ηφαιστείου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου και μέχρι και σήμερα γίνονται μαζικές εκκενώσεις, κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, με συνδρομή εθελοντών και εναέριων μέσων πολεμούν τις φλόγες, όμως η ένταση των ανέμων δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε συναγερμό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

Δείτε βίντεο από την τεράστια φωτιά: