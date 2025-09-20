Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο του Δουβλίνο, όταν σήμανε συναγερμός ασφαλείας, οδηγώντας στην εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 2. Η κινητοποίηση των αρχών κρίθηκε απαραίτητη μετά τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου».

Η διοίκηση του αεροδρομίου, σε επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε την απόφαση για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του τερματικού σταθμού για «προληπτικούς λόγους ασφαλείας».

Οι επιβάτες και το προσωπικό που βρισκόταν στον χώρο οδηγήθηκαν άμεσα σε καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης, ενώ οι πτήσεις επηρεάστηκαν για όσο διάστημα διήρκεσε ο συναγερμός.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ακολουθώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται για τέτοιου είδους περιστατικά. Η ομάδα πυροτεχνουργών του στρατού ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του ύποπτου αντικειμένου.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν ενδελεχείς, με τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν πλήρως ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για το επιβατικό κοινό και τις εγκαταστάσεις.

Dublin Airport says it can confirm that Terminal 2 has now received the all-clear and passengers will shortly be allowed to re-enter the terminal.



Flight operations are expected to resume within the next 30 minutes.



Earlier, Terminal 2 was evacuated as a precaution. @rtenews pic.twitter.com/QgtzumqVup — Sharon Lynch (@sharonmlynch) September 20, 2025

Λίγη ώρα αργότερα, και αφού όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε τη λήξη του συναγερμού. Η λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 2 αποκαταστάθηκε πλήρως, με τις πτήσεις να συνεχίζονται κανονικά, αφήνοντας πίσω την προσωρινή αναστάτωση που προκλήθηκε.