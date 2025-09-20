Ένα ταξίδι στη Βενετία εξελίχθηκε σε δυσάρεστη περιπέτεια για έναν 35χρονο Βρετανό και τη σύντροφό του, 25χρονη Ρουμάνα, όταν αποφάσισαν να βουτήξουν στο θρυλικό Grand Canal παραβιάζοντας τους τοπικούς νόμους περί δημόσιας διαγωγής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, κοντά στη γέφυρα Ακαδημίας και κοντά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όταν γονδολιέροι εντόπισαν το ζευγάρι να κολυμπά και ενημέρωσαν την αστυνομία αναφέρει το People.

Και οι δύο τουρίστες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο €450 ο καθένας ($529) και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το ιστορικό κέντρο της Βενετίας για 48 ώρες, τερματίζοντας πρόωρα τις διακοπές τους. Η τοπική διοίκηση, μέσω της αντιδημάρχου για θέματα τάξης, Ελισάμπετα Πέσσε, ευχαρίστησε τους γονδολιέρους για την άμεση αναφορά και επανέλαβε τη δέσμευση ότι η πόλη δεν θα ανεχτεί συμπεριφορές «που προσβάλλουν τη Βενετία».

Απαγορεύεται από το 1973

Η Βενετία εδώ και καιρό προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού με αυστηρότερους κανόνες. Από την αρχή του έτους, έχουν εκδοθεί πάνω από 1.100 διαταγές απομάκρυνσης για παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, εκ των οποίων περίπου 10 σχετίζονται με μπάνιο σε κανάλια. Οι κανονισμοί της πόλης, σύμφωνα με τον νόμο του 1973, απαγορεύουν αυστηρά το κολύμπι, τη βουτιά και οποιαδήποτε μορφή λουτρού σε κανάλια «για λόγους ασφάλειας, δημόσιας υγιεινής και διαφύλαξης του τοπίου».

Οι αντιδράσεις από τους ντόπιους ήταν έντονες: διάφοροι κάτοικοι χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά των τουριστών ως «ασεβή» και «επικίνδυνη». Η πρωτοβουλία «Η Βενετία δεν είναι Ντίσνεϊλαντ» ζήτησε αυστηρές ποινές και μόνιμες απαγορεύσεις για τους παραβάτες, σύμφωνα με τον Guardian.

Το Χάρβατν της υπόθεσης; Η διατήρηση της τάξης και του πολιτισμού σε μια πόλη που φιλοξενεί εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με τις Αρχές να υπογραμμίζουν ότι, πέρα από την τουριστική ευχαρίστηση, απαιτείται και σεβασμός στους κανόνες για την ασφάλεια και την καθαριότητα.