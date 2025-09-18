Η γαλλική αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι κοντά σε σχολείο στη νοτιοανατολική πόλη La Seyne-sur-Mer, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο «απειλητικός» άνδρας αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών και κινήθηκε προς το μέρος τους. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Σάμουελ Φινιέλζ, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αρχικά όπλο ηλεκτροσόκ και στη συνέχεια πυροβόλησαν έξι φορές. «Στόχευσαν στο κάτω μέρος του σώματος του άνδρα», ανέφερε, αλλά εκείνος κατέληξε επί τόπου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 μ.μ., κοντά σε νηπιαγωγείο. «Φαίνεται ότι τα παιδιά απειλήθηκαν», είπε ο κ. Φινιέλζ, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο είδαν τον άνδρα να κρατά όπλο που έμοιαζε «με λάμα μήκους αρκετών εκατοστών». Του διέταξαν «να ρίξει το όπλο του στο έδαφος, κάτι που δεν έκανε».

Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τις πολιτικές λιτότητας της κυβέρνησης.



Οι γαλλικές αρχές δέχονται πιέσεις να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα κοντά στα σχολεία, μετά από μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρια εναντίον εκπαιδευτικών και μαθητών τα τελευταία χρόνια