Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι εστιατόριο άφησε λιπόθυμο πελάτη του να πεθάνει, γιατί έκρινε πως ήταν φτωχός επειδή αγόρασε μόνο ένα φαγητό. Μάλιστα, τον μετέφερε κι αλλού όσο ήταν αναίσθητος «για να μη χαλάει η εικόνα του μαγαζιού».

Πιο αναλυτικά, ο 34χρονος Jessie Mobley Jr. επισκέφθηκε το KFFO Afro Steakhouse στο Χιούστον στις 7 Αυγούστου και αγόρασε ένα μπέργκερ. Αντί να κάτσει στο κατάστημα για να φάει όμως, πήγε στο πάρκινγκ, όπου είχε σταθμεύσει.

Ο άνδρας περπατούσε και έτρωγε ταυτόχρονα και για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής έχασε τις αισθήσεις του. Οι υπεύθυνοι τού εστιατορίου τον είδαν πεσμένο στο έδαφος και έσπευσαν κοντά του, αλλά δεν τον βοήθησαν.

Σύμφωνα με τη New York Post, έκριναν ότι για να έχει «μόνο ένα μπέργκερ» ήταν φτωχός και πως «για να κάθεται στο πάρκινγκ λογικά θα ήταν άστεγος». Επίσης, παρότι έβλεπαν το χρώμα του να αλλάζει, το βρήκαν φυσιολογικό, αφού έτσι είναι άστεγοι».

Ο 34χρονος Jessie Mobley Jr.

Με βάση αυτό τον παράλογο συλλογισμό, αντί να καλέσουν βοήθεια, συμφώνησαν να τον κρύψουν στο πάρκινγκ για «να μη χαλάει η εικόνα» του μαγαζιού από την παρουσία του. Μάλιστα, προσπάθησαν να τον καλύψουν με τα πράγματα που κουβαλούσε (όπως η τσάντα του) για να μοιάζει περισσότερο με άστεγο.

Ο 34χρονος λοιπόν, έχασε τη ζωή του μετά από λίγο και εντοπίστηκε νεκρός μετά από 24 ώρες. Κατά τραγική ειρωνεία, τον βρήκε νεκρό μια φοιτήτρια που μόλις είχε αγοράσει φαγητό από το KFFO και πήγαινε στο πάρκινγκ για να επιβιβαστεί στο όχημά της.

Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου αρνούνται να μιλήσουν στα ΜΜΕ για την απόφαση που έλαβαν, ενώ φέρεται να υποστήριξαν στις αρχές ότι δεν διέπραξαν κάποιο έγκλημα, από τη στιγμή που πίστεψαν ότι ήταν άστεγος.

Η υπόθεση έχει ξεσηκώσει οργή στις ΗΠΑ, ειδικά το γεγονός ότι ο άνθρωπος θα ζούσε αν είχε κληθεί ασθενοφόρο, με τους ηλικιωμένους γονείς του να βιώνουν μια τραγωδία, καθώς τα τελευταία 13 χρόνια έχασαν και τα τρία παιδιά τους, από διαφορετικές αιτίες το κάθε ένα.