Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, έπειτα από κάλεσμα των συνδικάτων για ημέρα διαμαρτυρίας κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι από 600.000 έως 900.000 διαδηλωτές θα κατέβουν στους δρόμους, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών.

Συμπλοκές σημειώθηκαν στη Λυών και τη Ναντ, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Οι απεργίες ξεσπούν μόλις μία εβδομάδα μετά τον διορισμό του στενού συμμάχου του Εμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιέν Λεκορνί, στη θέση του πρωθυπουργού, έπειτα από την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Σχεδόν 100 συλλήψεις στη Γαλλία, τουλάχιστον 476 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης που μετέδωσαν τα γαλλικά ΜΜΕ, μέχρι το μεσημέρι είχαν γίνει 94 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 15 στο Παρίσι, ενώ 32 άτομα παραμένουν υπό κράτηση. Συνολικά πραγματοποιούνται τουλάχιστον 476 ξεχωριστές διαδηλώσεις.

Στη Μασσαλία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με τους διοργανωτές να δίνουν πολύ υψηλότερους αριθμούς, όπως μετέδωσε η Le Figaro. Μαζικές πορείες έγιναν επίσης στη Ναντ και τη Λυών.

Στο Παρίσι, περίπου 100 διαδηλωτές έφτασαν μέχρι το υπουργείο Οικονομίας, «ανάβοντας μερικά καπνογόνα» καθώς κινούνταν προς την Πλατεία της Βαστίλης, όπου αργότερα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική διαδήλωση, σύμφωνα με τη Le Monde.

Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της απεργίας στη Γαλλία – Κλειστό το μετρό στο Παρίσι

Οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διαταράχθηκαν σοβαρά από το πρωί, με πολλές γραμμές του μετρό στο Παρίσι να παραμένουν κλειστές, ενώ διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και κεντρικές αρτηρίες σε μεγάλες πόλεις.

Μαθητές συγκεντρώθηκαν μπροστά σε σχολεία και πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα και αλλού, αποκλείοντας τις εισόδους και φωνάζοντας συνθήματα. Περίπου το ένα τρίτο των δασκάλων και καθηγητών συμμετείχε στην απεργία.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαζικά και οι φαρμακοποιοί, με το 98% των φαρμακείων να παραμένει κλειστό.

Τα συνδικάτα ζητούν περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερη φορολογία στους πλούσιους και την ακύρωση των περικοπών που είχε ανακοινώσει η βραχύβια κυβέρνηση Μπαϊρού.