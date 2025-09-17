Μια ιστορική καμπή για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί η απόφαση για ένταξη γυναικών στην Εθνική Φρουρά, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Με την κατάταξη να έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 30 και 31 Οκτωβρίου, το κυπριακό Υπουργείο Άμυνας προχωρά σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική προοπτική για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Ο κ. Πάλμας ανέδειξε τη σημασία της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «αναγνωρίζεται ο ρόλος και το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η διαδικασία ένταξης προβλέπει την αρχική κατάταξη των γυναικών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού, από όπου και θα ξεκινήσει η πορεία τους εντός της Εθνικής Φρουράς. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, μετά το αρχικό στάδιο, οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την προτίμησή τους για τη μονάδα στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της υπηρεσίας, αυτή θα κυμαίνεται από έξι έως δεκατέσσερις μήνες, με τις ακριβείς λεπτομέρειες να εξαρτώνται από την ειδικότητα, τη μονάδα και το είδος της στρατιωτικής εκπαίδευσης που θα ακολουθηθεί.