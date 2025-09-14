Μία φωτιά κατασβέστηκε στο διυλιστήριο του Κίρισι στη βορειοδυτική Ρωσία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, ενώ η φωτιά προκλήθηκε από τα συντρίμμια ενός drone που είχε καταρριφθεί, δήλωσε σήμερα ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, περιφερειακός κυβερνήτης του Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το διυλιστήριο Κιρισινεφτεόργκσιντεζ της Surgutneftegaz στο Κίρισι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με ικανότητα διύλισης 17,7 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ρωσικού αργού πετρελαίου ετησίως (355.000 βαρελιών ημερησίως) ή ποσοστού 6,4% επί του συνόλου της ρωσικής πετρελαϊκής παραγωγής.

