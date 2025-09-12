Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Όντερτσο της Ιταλίας, όταν μια μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη και ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία κατά τη διάρκεια απλών καθημερινών αγορών.

Όπως αναφέρει το vanityfair.it, η γυναίκα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ μαζί με τις δύο κόρες της, όταν η μικρότερη – ηλικίας μόλις 2,5 ετών – άρχισε να κλαίει. Το κλάμα της μικρής φαίνεται πως ενόχλησε κάποιους πελάτες του καταστήματος, γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να της ζητήσει να αποχωρήσει από τον χώρο.

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η μητέρα – αν και σοκαρισμένη και λυπημένη – επέλεξε να φύγει χωρίς να δημιουργήσει ένταση, αφήνοντας πίσω το καλάθι με τα ψώνια της. Όπως ανέφερε αργότερα, ένιωσε ταπεινωμένη από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και των πελατών.

Αφού πέρασε λίγη ώρα και ηρέμησε, αποφάσισε να απευθυνθεί στη διοίκηση του σούπερ μάρκετ με μια επιστολή, στην οποία ζητούσε περισσότερη ευαισθησία και κατανόηση για τις μητέρες που συνοδεύονται από τα παιδιά τους.

Η απάντηση του καταστήματος ήταν άμεση, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό, αναγνώρισαν την ακατάλληλη αντιμετώπιση και δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το θέμα ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον.