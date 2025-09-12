Ένας παντρεμένος γιατρός είχε σεξουαλική επαφή με νοσηλεύτρια σε χειρουργική αίθουσα, ενώ ασθενής βρισκόταν υπό αναισθησία, όπως ακούστηκε σε ιατρικό πειθαρχικό δικαστήριο.

Ο Δρ Σουχάιλ Αντζούμ, 44 ετών, και η ανώνυμη νοσηλεύτρια έγιναν αντιληπτοί από μία «σοκαρισμένη» συνάδελφο σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ, η οποία μπήκε απροσδόκητα στην αίθουσα.

Σύμφωνα με τον independent, ο αναισθησιολόγος είχε ζητήσει από άλλη νοσηλεύτρια να παρακολουθεί τον άνδρα ασθενή στη διάρκεια της επέμβασης, προκειμένου να κάνει ένα διάλειμμα. Αντί γι’ αυτό, ο Δρ Αντζούμ πήγε σε άλλη χειρουργική αίθουσα, όπου είχε σεξουαλική επαφή με τη Νοσηλεύτρια C.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Άντριου Μόλλοι, ανέφερε ότι ο Δρ Αντζούμ ήταν αναισθησιολόγος για πέντε περιστατικά στην αίθουσα πέντε στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 και έφυγε κατά τη διάρκεια της τρίτης επέμβασης. Λίγο αργότερα, η Νοσηλεύτρια ΝΤ μπήκε στην αίθουσα οκτώ και «αντίκρισε τον Δρ Αντζούμ και τη Νοσηλεύτρια C σε επίμαχη θέση».

Ο κ. Μόλλοι δήλωσε: «Εκείνη περιέγραψε ότι είδε τη Νοσηλεύτρια C με το παντελόνι κατεβασμένο μέχρι τα γόνατα και τα εσώρουχά της εκτεθειμένα, ενώ ο Δρ Αντζούμ έδενε το κορδόνι του παντελονιού του. Η Νοσηλεύτρια ΝΤ σοκαρίστηκε και βγήκε αμέσως από την αίθουσα. Ο Δρ Αντζούμ επέστρεψε στην αίθουσα πέντε μετά από περίπου οκτώ λεπτά. Είναι σωστό να ειπωθεί ότι δεν υπήρξε βλάβη στον ασθενή κατά την απουσία του γιατρού και η επέμβαση συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω περιστατικά».

Η Νοσηλεύτρια ΝΤ ανέφερε το συμβάν στη διευθύντριά της.

Πριν ανοίξει η υπόθεση από το GMC, ο Δρ Αντζούμ δεν αμφισβήτησε τα γεγονότα και παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική δραστηριότητα με τη Νοσηλεύτρια C, γνωρίζοντας ότι θα βρισκόταν «πιθανότατα κοντά» όταν άφησε τον ασθενή του. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι πράξεις του είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή.

Ο Δρ Αντζούμ κατέθεσε στην Υπηρεσία Ιατρικού Πειθαρχικού Δικαστηρίου (MPTS) ότι έφυγε από το νοσοκομείο Tameside τον Φεβρουάριο του 2024 και επέστρεψε στο Πακιστάν. Ωστόσο, τόνισε ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποσχόμενος ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη του «μοιραίου λάθους κρίσης».

Καταθέτοντας, είπε: «Ήταν αρκετά ντροπιαστικό, για να το θέσω ήπια. Μόνο εγώ φταίω. Απογοήτευσα τους πάντες – όχι μόνο τον ασθενή και τον εαυτό μου, αλλά και την εμπιστοσύνη που μου είχε δείξει το νοσοκομείο. Απογοήτευσα τους συναδέλφους μου που μου έδειξαν μεγάλο σεβασμό».

Πρόσθεσε ότι ήταν «άδικο» να ζητήσει από τη νοσηλεύτρια αναισθησίας να τον καλύψει και ότι έφερε τη Νοσηλεύτρια ΝΤ σε «δύσκολη θέση». «Πάνω απ’ όλα, τον ασθενή. Αν ο δικός μου γιατρός είχε φύγει χωρίς να μου πει τίποτα… αυτό με διαλύει κάθε μέρα όταν το σκέφτομαι».

Ο ίδιος είπε ότι είχε πάντα «πολύ υψηλά πρότυπα» για τον εαυτό του, καθώς «η δουλειά είναι το πάθος του». «Δεν ξέρω πώς και γιατί έγινε, αλλά εύχομαι να μπορούσα να το αντιστρέψω. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη σε όλους τους εμπλεκόμενους και θέλω την ευκαιρία να το διορθώσω», τόνισε.

Ο Δρ Αντζούμ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη σε μια «αγχωτική περίοδο» για την οικογένειά του, μετά τη γέννηση του νεότερου παιδιού του τον Ιανουάριο του 2023. «Η κόρη μας γεννήθηκε πρόωρα, με πολύ χαμηλό βάρος. Η σύζυγός μου είχε έναν πολύ τραυματικό τοκετό. Ήταν μια αγχωτική εμπειρία. Δεν καταφέραμε να συνδεθούμε ως ζευγάρι εκείνη την περίοδο. Αυτό επιβάρυνε την προσωπική μου ζωή, την ψυχική μου υγεία και την εργασία μου στο νοσοκομείο».