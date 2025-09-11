Η Ακαδημία Ναυτικού των ΗΠΑ και η Ναυτική Υποστηρικτική Δραστηριότητα του Αννάπολις βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού μετά από αναφορές για απειλή ενόπλου κατά της εγκατάστασης.



«Η Ναυτική Υποστηρικτική Δραστηριότητα του Αννάπολις, σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, ανταποκρίνεται επί του παρόντος σε αναφορές για απειλές κατά της Ακαδημίας Ναυτικού», αναφέρεται σε δήλωση εκπροσώπου της Ακαδημίας Ναυτικού.



Το διδακτικό προσωπικό, οι φοιτητές και το προσωπικό καλούνται να παραμείνουν στα καταλύματά τους.



«Η βάση βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού από υπερβολική προσοχή», αναφέρει η δήλωση. «Η κατάσταση εξελίσσεται και θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες».

From USNA: Naval Support Activity Annapolis, in coordination with local law enforcement, is currently responding to… Posted by The City Of Annapolis on Thursday, September 11, 2025