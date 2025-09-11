Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες στα ταξίδια με στόχο την καλύτερη προστασία των ταξιδιωτών, καθώς από την πανδημία κι έπειτα προέκυψαν νέα προβλήματα που χρειάζονται λύση.

Με 535 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 47 αποχές το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψιν περιπτώσεις όπως να πτωχεύσει ξαφνικά ο ταξιδιωτικός πράκτορας, αφήνοντας ξεκρέμαστους τους πελάτες του.

Επίσης, μπαίνουν νέοι κανόνες στα vouchers, στις επιστροφές χρημάτων, αλλά και στις προπληρωμές που κερδίζουν διαρκώς έδαφος.

Ο εισηγητής της πρότασης που εγκρίθηκε, Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές, Μάλτα), δήλωσε: «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, έναν από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκπληρώσουμε το ρόλο που μας ανέθεσαν οι πολίτες μας. Σε κρατήσεις για οργανωμένες διακοπές, έκτακτες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν πολύ άγχος εάν κάποιος δεν είναι σε θέση τελικά να ταξιδέψει. Διευκρινίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει το πακέτο του και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Η προστασία των καταναλωτών στα χαρτιά είναι καλή αρχή, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι ζωτικής σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώνουμε έναν υποχρεωτικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τους ταξιδιώτες, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

Κουπόνια (vouchers)

Τα κουπόνια αποτέλεσαν πολυσυζητημένο θέμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας· Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τα κουπόνια και να επιλέξουν την επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Όταν ένας ταξιδιώτης αποδέχεται ένα κουπόνι αλλά δεν το χρησιμοποιεί, η αχρησιμοποίητη αξία του θα πρέπει να επιστρέφεται στον ταξιδιώτη κατά τη λήξη της. Τα κουπόνια θα πρέπει αφενός να ισχύουν έως και 12 μήνες, αφετέρου να μπορούν να παραταθούν ή να μεταβιβαστούν μόνο μία φορά.

Τα κουπόνια θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από εγγυήσεις αφερεγγυότητας του ταξιδιωτικού πράκτορα και η αξία τους θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό της επιστροφής που δικαιούται ο ταξιδιώτης. Οι κάτοχοι κουπονιών θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά την επιλογή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αξιοποιούν για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία προσφέρει ο διοργανωτής, είτε μεμονωμένα είτε τμηματικά.

Λόγοι ακύρωσης ταξιδιού

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποσαφηνίζουν επίσης τους όρους ακύρωσης ενός ταξιδιού. Εάν προκύψουν αναπόφευκτες ή έκτακτες περιστάσεις στον ταξιδιωτικό προορισμό ή στο σημείο αναχώρησης πριν από ένα ταξίδι ή επηρεάσουν το ίδιο το ταξίδι, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους χωρίς ποινή και με πλήρη επιστροφή χρημάτων, λένε οι ευρωβουλευτές.

Το κατά πόσον μια ακύρωση είναι δικαιολογημένη θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Ωστόσο, κάθε επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση που εκδίδεται έως και 28 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, λένε οι ευρωβουλευτές.

Επίπεδο προπληρωμών

Αν και οι ευρωβουλευτές έχουν κατά τα άλλα υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις της Επιτροπής, αφαίρεσαν από το σχέδιο της οδηγίας την πρόταση για περιορισμό των προπληρωμών που καταβάλλουν οι πελάτες στους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η Επιτροπή επιθυμεί οι πελάτες να μην καταβάλλουν περισσότερο από το 25% του συνολικού κόστους του οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιωτικό πράκτορα κατά την έγκαιρη κράτηση και να καταβάλλουν το υπόλοιπο 28 ημέρες ή λιγότερο πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το θέμα αυτό.