Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας συμμετοχών για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, έγινε σήμερα γνωστό από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

Πηγή: ΑΠΕ