Επιστήμονες μόλις αρχίζουν να ανακαλύπτουν τι περιέχουν χιλιάδες μυστηριώδη βαρέλια που βρίσκονται βυθισμένα στα νερά των ΗΠΑ. Τα βαρέλια εντοπίστηκαν το 2021 στον βαθύ βυθό της λεκάνης Σαν Πέδρο, κοντά στο Λος Άντζελες και αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα μπορούσαν να περιέχουν DDT, ένα τοξικό φυτοφάρμακο που απαγορεύτηκε το 1972 λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων. Ωστόσο, μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι τα βαρέλια περιέχουν άγνωστα καυστικά αλκαλικά απόβλητα, τα οποία δημιουργούν τους χαρακτηριστικούς, παράξενους λευκούς κύκλους, καθώς διαρρέονται στον πυθμένα της θάλασσας. Με τη βοήθεια του τηλεχειριζόμενου οχήματος SuBastian, οι ερευνητές μάζεψαν προσεκτικά δείγματα σε καθορισμένη απόσταση από τα βαρέλια για να εξετάσουν τα υλικά που εκπέμπονταν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι αρχικές υποθέσεις για DDT διαψεύστηκαν όταν η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε ότι το ίζημα γύρω από τα βαρέλια ήταν εξαιρετικά αλκαλικό και όχι όξινο, όπως θα περίμενε κανείς εάν περιείχαν DDT. Η δρ Γιοχάνα Γκούτλεμπεν, επικεφαλής της μελέτης και ερευνήτρια στο Scripps Institution of Oceanography του UC San Diego, εξηγεί: «Ένα από τα κύρια απόβλητα της παραγωγής DDT ήταν το οξύ, το οποίο δεν τοποθετούσαν σε βαρέλια. Αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε: Τι ήταν χειρότερο από τα όξινα απόβλητα DDT ώστε να δικαιολογείται η απόθεσή τους σε βαρέλια;».

Η ιστορία των βαρελιών συνδέεται με την πρακτική της απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στη θάλασσα κατά τον 20ό αιώνα. Από τη δεκαετία του 1930 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, χιλιάδες αντικείμενα απορρίπτονταν νόμιμα σε 14 βαθιές τοποθεσίες κοντά στις ακτές της Νότιας Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), αυτά τα σημεία περιείχαν «απόβλητα διυλιστηρίων, φίλτρα, απόβλητα γεώτρησης πετρελαίου, χημικά απόβλητα, σκουπίδια, στρατιωτικά εκρηκτικά και ραδιενεργά απόβλητα». Παράλληλα, τα ιζήματα της περιοχής ήταν ήδη βαριά μολυσμένα με τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του DDT, το οποίο παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από την εταιρεία Montrose Chemical Corporation στο Τοράνς της Καλιφόρνια, με πιθανή απόρριψη έως 2.000 βαρελιών οξέος με DDT μηνιαίως μεταξύ 1947 και 1982. Οι εικόνες των βαρελιών με τους λευκούς κύκλους προκάλεσαν ανησυχία για πιθανή μεγαλύτερη μόλυνση από DDT στον βυθό, που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου και να παραμείνει στο περιβάλλον για δεκαετίες.

Ωστόσο, η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «PNAS Nexus» έλυσε τελικά αυτό το μυστήριο. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή γύρω από τα βαρέλια ήταν μολυσμένη με DDT, η συγκέντρωση δεν παρουσίαζε διακύμανση με την απόσταση από τα βαρέλια, υποδηλώνοντας ότι η ρύπανση από DDT δεν σχετίζεται με ό,τι διαρρέεται από αυτά τα περίεργα βαρέλια. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ίζημα είχε γίνει σκληρό σαν σκυρόδεμα. Μόνο όταν το τηλεχειριζόμενο όχημα κατάφερε να αποσπάσει δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση, η ομάδα άρχισε να κατανοεί το φαινόμενο. Οι μετρήσεις της δρ Γκούτλεμπεν έδειξαν ότι το pH του ιζήματος ήταν 12, πολύ αλκαλικό σε σχέση με το ουδέτερο pH 7 και η σκληρή επιφάνεια αποτελούνταν κυρίως από το ορυκτό βρουσίτη. Όταν τα αλκαλικά απόβλητα διέρρεαν από τα βαρέλια, αντιδρούσαν με το μαγνήσιο του νερού, σχηματίζοντας βρουσίτη, που σκληραίνει το ίζημα και δημιουργεί μια σκυροδεματοποιημένη επιφάνεια. Καθώς ο βρουσίτης διαλύεται αργά, διατηρεί υψηλό pH στο γύρω ίζημα, το οποίο αντιδρά με το θαλασσινό νερό και σχηματίζει ανθρακικό ασβέστιο, το κύριο συστατικό της κιμωλίας, δημιουργώντας λευκό κύκλο γύρω από κάθε βαρέλι.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο εντοπισμό της ρύπανσης στις ιστορικές θέσεις απόρριψης, καθώς, όπως εξηγεί η δρ Γκούτλεμπεν, «το DDT δεν ήταν το μόνο που απορρίφθηκε σε αυτό το μέρος του ωκεανού και έχουμε μόνο μια πολύ αποσπασματική εικόνα για το τι άλλο απορρίφθηκε εκεί. Μέχρι τώρα ψάχναμε κυρίως για DDT και κανείς δεν είχε σκεφτεί τα αλκαλικά απόβλητα. Ίσως, πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε και για άλλα».