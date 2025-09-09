Ο διάσημος συγγραφέας τρόμου, Στίβεν Κινγκ, εξέφρασε ανησυχία για ένα «επικίνδυνο» σενάριο σχετικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 77χρονος συγγραφέας των βιβλίων The Shining και Carrie έχει ταχθεί ανοιχτά εναντίον του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον στο παρελθόν «νταή», ενώ έχει πει ότι οι υποστηρικτές του ενδεχομένως θα αρνηθούν ότι τον ψήφισαν.

Όπως αναφέρει ο Independent, σε νέα συνέντευξή του, ο Κινγκ δήλωσε ότι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να φανταστεί είναι να διαπραγματευτεί ο Τραμπ μια πρωτοφανή τρίτη θητεία στο αξίωμα.

Μιλώντας στο MSNBC με τον Άλι Βελσί, ο Κινγκ ανέφερε: «Το χειρότερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτός ο τύπος θα πάρει τρίτη θητεία, επειδή βασικά είναι ηλίθιος, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, δεν διαβάζει».

«Αυτό είναι επικίνδυνο», πρόσθεσε ο Κινγκ. «Βασικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “τρελός”, γιατί δεν νομίζω ότι είναι, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνος», συμπλήρωσε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Κινγκ ρωτήθηκε από τον Guardian ποιο θα θεωρούσε το τέλειο τέλος για τον Τραμπ.

Απαντώντας, είπε: «Νομίζω ότι θα ήταν η καθαίρεση – η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ένα καλό τέλος. Θα ήθελα να τον δω συνταξιοδοτημένο, ας το πούμε έτσι. Το κακό τέλος θα ήταν να πάρει τρίτη θητεία και να ελέγξει τα πάντα».

«Είναι ιστορία τρόμου όποιο κι αν είναι το τέλος. Ο Τραμπ είναι ιστορία τρόμου, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει καθαιρεθεί δύο φορές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά αθωώθηκε από τη Γερουσία και στις δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν το 2019 για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του Κογκρέσου, και η δεύτερη το 2021 μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, με την κατηγορία της υποκίνησης σε εξέγερση.

Ο Στίβεν Κινγκ θεωρείται ειδικός στο είδος του τρόμου, έχοντας γράψει εξαιρετικά επιτυχημένα μυθιστορήματα, όπως It (1986), Salem’s Lot (1975) και Misery (1987). Και τα τρία έργα έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο.

Το τελευταίο του μυθιστόρημα, The Life of Chuck, έγινε πρόσφατα ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χίντλεστον, ενώ δύο ακόμα μεταφορές θα κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος του έτους: The Long Walk, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς (Hunger Games), και The Running Man, ταινία του Έντγκαρ Ράιτ με τον Γκλεν Πάουελ.