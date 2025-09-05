Αφού αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, ο πατέρας του τρίχρονου αγοριού που διασώθηκε από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα βρέθηκε τελικά ζωντανός.

Η οικογένεια τον βρήκε στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ της Λισαβόνας, έπειτα από μια σειρά απεγνωσμένων αναζητήσεων.

Σε ανακοίνωση, η Αστυνομία δήλωσε ότι έμαθε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως ο Γερμανός πολίτης που είχε ταυτοποιηθεί χθες ως ένα από τα θύματα, στην πραγματικότητα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ, όπως έγραψαν ΜΜΕ της Πορτογαλίας.

Πώς βρήκαν ζωντανό τον πατέρα του παιδιού που αρχικά αναφέρθηκε νεκρός

Μετά από πολλές προσπάθειες σε διάφορα νοσοκομεία, η οικογένεια κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον Γερμανό άνδρα στο Σαν Ζοζέ, όπου νοσηλευόταν ως ένας από τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, αρχικά η οικογένεια είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του πατέρα του παιδιού και πήγε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Λισαβόνας, για να αναγνωρίσει τη σορό. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον βρουν ανάμεσα στα θύματα.

Στη συνέχεια, στο κέντρο της Λισαβόνας, τα μέλη της οικογένειας έδειξαν τη φωτογραφία του άνδρα σε έναν αστυνομικό. Ήταν αυτός ο αστυνομικός που τους οδήγησε στο Νοσοκομείο Σαν Ζοζέ, όπου ο 46χρονος πατέρας νοσηλευόταν μέχρι τότε χωρίς ταυτοποίηση.

Το παιδί έλαβε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε πηγή του νοσοκομείου στην εφημερίδα Público.

Η μητέρα του παιδιού, 45 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Νοσοκομείο Σάντα Μαρία.

Το τραγικό δυστύχημα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 16 θανάτους και έχουν τραυματιστεί 23 άτομα.