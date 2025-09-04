Σε σοκ είναι η Πορτογαλία μετά το τραγικό δυστύχημα με το τελεφερίκ, που στοίχισε τη ζωή σε 16 βανθρώπους και τραυμάτισε 21, εκ των οποίων πέντε σοβαρά.

Οι αξιωματούχοι της χώρας επικεντρώνονται στην αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα με το τραμπ στη Λισαβόνα, που είναι δημοφιλές στους τουρίστες.

«Η πόλη χρειάζεται απαντήσεις», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας.

Το τραμ στο κέντρο της πόλης, γνωστό ως Elevador da Gloria και σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο κατά τη θερινή περίοδο, εκτροχιάστηκε κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής το απόγευμα.

Η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι ειδικοί μεταφορών της κυβέρνησης διερευνούν τα αίτια, δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, δίπλα στον δήμαρχο. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το τραμ, Carris, ανέφερε ότι άνοιξε και δική της έρευνα, σημειώνοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συντήρηση.

Το ηλεκτρικό τελεφερίκ κινείται με ατσάλινα καλώδια, με το καθοδικό βαγόνι να βοηθά με το βάρος του στην ανάβαση του άλλου. Το βαγόνι μπορεί να μεταφέρει πάνω από 40 άτομα, καθισμένα και όρθια.

Ενήλικες όλοι οι νεκροί από το δυστύχημα στο τελεφερίκ της Πορτογαλίας – Ένα παιδί μεταξύ των τραυματιών

Οι αξιωματούχοι απέφυγαν να σχολιάσουν εάν κάποιο ελάττωμα στο φρένο ή σπασμένο καλώδιο προκάλεσε την πτώση του σε ένα κτίριο. Ο δήμαρχος Μοέδας χαρακτήρισε οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανά αίτια «απλή εικασία».

Όλοι οι νεκροί ήταν ενήλικες, σύμφωνα με την Μαργαρίδα Κάστρο Μαρτίνς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Λισαβόνας.

Οι τραυματίες ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 24 έως 65 ετών, καθώς και ένα παιδί 3 ετών.

Τις τελευταίες ώρες, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 16. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λισαβόνας είχε αναφέρει 17, αλλά το λάθος αποδόθηκε σε διπλή καταχώρηση θύματος σε νοσοκομείο.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού – Αύριο τα πρώτα ευρήματα, οι πρώτες πληροφορίες για τα θύματα

Η ξεναγός Μαριάννα Φιγκουέιρέδο βρέθηκε κοντά στο σημείο και βοήθησε τους τραυματίες. Περιγράφει ανθρώπους να πηδούν από τα παράθυρα και την κοινότητα να τρέχει να βοηθήσει, με πολλούς να κλαίνε και να είναι τρομοκρατημένοι.

Η πορτογαλική υπηρεσία ειδήσεων Lusa ανέφερε ότι οι Αρχές ολοκλήρωσαν τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο του δυστυχήματος και θα δημοσιεύσουν τα πρώτα ευρήματα αύριο το απόγευμα.

Ο πρωθυπουργός επαίνεσε το θάρρος των πρώτων ανταποκριτών και προειδοποίησε να μην χρησιμοποιηθεί η τραγωδία για «διαιρέσεις». «Η Πορτογαλία είναι ενωμένη», τόνισε.

Οι κάτοικοι της Λισαβόνας παραμένουν σε σοκ, με έναν μάρτυρα να περιγράφει ότι φώναξε στη σύζυγό του ότι «θα πεθάνουμε όλοι». «Όσα χρόνια κι αν ζήσω, δεν παίρνω τελεφερίκ ποτέ ξανά», είπε.

Τα στοιχεία για τα θύματα συνεχίζουν να δημοσιοποιούνται. Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια οικογένεια από τη Γερμανία, με τον πατέρα να πεθαίνει επί τόπου, τη μητέρα σε κρίσιμη κατάσταση και το παιδί 3 ετών με ελαφρά τραύματα.