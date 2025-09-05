Υπάρχει μια εμφανής αίσθηση σοκ στα πρόσωπα των ανθρώπων που κοιτάζουν τα συντρίμμια του τελεφερίκ στην πορτογαλική πρωτεύουσα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένα τριών ετών αγόρι από τη Γερμανία ήταν μεταξύ των τυχερών επιζώντων. Ανασύρθηκε από το βαγόνι όπου ο πατέρας του φέρεται να έχασε τη ζωή του και η μητέρα του ήταν μεταξύ των περισσότερων από 20 άλλων ανθρώπων που τραυματίστηκαν. Η μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των νεκρών πιστεύεται πως υπάρχουν υπήκοοι της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας.

Ακόμη δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα. Η εταιρεία δημόσιων μεταφορών της Λισαβόνας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα επιθεωρηθούν και ότι έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Η πολιτική ελίτ της Πορτογαλίας συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου την Πέμπτη το βράδυ για μια τελετή προς τιμήν των θυμάτων.

Έξω από την εκκλησία, οι άνθρωποι ζήτησαν να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για το τι συνέβη. «Πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα, ενώ οι άλλοι κούνησαν καταφατικά το κεφάλι, όπως μεταδίδει το βρετανικό BBC.

Μια κάτοικος της περιοχής είπε στο BBC ότι «ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει» τι συνέβη, καθώς περπατούσε δίπλα από το σημείο του δυστυχήματος, όπου τα συντρίμμια του τελεφερίκ που εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε ένα κτίριο ήταν σκορπισμένα στο έδαφος. «Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», είπε. Άλλοι συγκεντρώθηκαν και φωτογράφισαν τα συντρίμμια ή στάθηκαν σιωπηλοί παρακολουθώντας. Δύο τουρίστες από τη Σιγκαπούρη είπαν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο τελεφερίκ την Τετάρτη, αλλά άλλαξαν τα σχέδιά τους την τελευταία στιγμή. «Είναι τρομακτικό… Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν κι εμείς σε αυτό», είπε ένας από αυτούς. «Αλλάζει την οπτική σου για τη ζωή. Δεν περιμένεις να συμβεί κάτι τέτοιο».

«Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα»

Η ξεναγός Mariana Figueiredo ήταν μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι έχει τραυματιστεί από αυτό που είδε. Εξήγησε ότι άκουσε έναν μεγάλο θόρυβο και έτρεξε κοντά στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το TukTuk της.

«Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί», είπε. «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου. Τότε είδα ένα άλλο που είχε ήδη συνθλιβεί. Άρχισα να ανεβαίνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Είπε ότι, όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν το στέγαστρο του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα. Είδε παιδιά να διασώζονται και προσπάθησε να βοηθήσει ανθρώπους με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους ήταν σε κατάσταση πανικού: «Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου τη στιγμή της σύγκρουσης, είπε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε ότι θα πεθάνει. «Όσα χρόνια και να ζήσω, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.

Η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των νεκρών ή των τραυματιών, αλλά σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη δήλωσε ότι πιστεύει ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο Καναδοί, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Σε μια προηγούμενη ενημέρωση, η Αστυνομία ανέφερε ότι πιστεύει ότι έχουν ταυτοποιηθεί πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός.