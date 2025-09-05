Ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που πρόσφατα εθεάθη με μια πληγή στο κεφάλι την ώρα που χαιρετούσε τον κόσμο στο Ντελάγουερ.

Τα πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 82χρονο να φέρει, σύμφωνα με τη New York Post, μια κόκκινη πληγή στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, εν μέρει κρυμμένη από τα άσπρα μαλλιά του, την ώρα που φεύγει από μια εκκλησία στο Ρεχόμποθ Μπιτς.

«Έμεινα λίγο έκπληκτος γιατί είναι μια αισθητή ουλή», δήλωσε στο Inside Edition ο Φρεντ Κάργκερ, που τράβηξε το βίντεο και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε χθες εκπρόσωπός του Τζο Μπάιντεν στο NBC News, ο πρώην πρόεδρος υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων από το δέρμα του.

Το προσωπικό γραφείο του Μπάιντεν δήλωσε ότι αναρρώνει καλά από τη διαδικασία, γνωστή ως χειρουργική Mohs, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία των πιο κοινών μορφών καρκίνου του δέρματος. Η διαδικασία αφαιρεί στρώματα καρκινικού δέρματος μέχρι να μην παραμείνουν καρκινικά κύτταρα.

Ο 82χρονος είχε υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση καρκινικών κυττάρων του δέρματος και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Το 2023, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής ιατρικής εξέτασης, αφαιρέθηκε μια καρκινική βλάβη από το στήθος του, όπως ανέφερε ο γιατρός του, δρ Κέβιν Ο’Κόνορ, σε σημείωμα εκείνη την εποχή.

Η βιοψία είχε δείξει ότι η βλάβη ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, μία από τις δύο πιο συχνές μορφές καρκίνου του δέρματος, η οποία επίσης αντιμετωπίζεται με χειρουργική Mohs.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί αρχικά υποστήριξαν τον Μπάιντεν όταν αποκάλυψε τη διάγνωση, με ορισμένους να τον χαρακτηρίζουν δυνατό και να του εύχονται ταχεία ανάρρωση.

Λίγο αργότερα, όμως, η υποστήριξη πήρε κομματική κατεύθυνση, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και κάποιους συνεργάτες του να αμφισβητούν εάν ο Μπάιντεν γνώριζε για τον καρκίνο, ενώ βρισκόταν στο αξίωμα, και εάν η διάγνωση κρύφτηκε από τους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του Ο’Κόνορ.