Μια 25χρονη γυναίκα και ο 20χρονος σύντροφός της βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης ναρκωτικών στη Νότια Ουαλία, όταν η αστυνομία εντόπισε στο σπίτι τους ποσότητα ουσιών αξίας άνω των 15.000 λιρών (17.000 ευρώ).

Η Γκρέις Μορτ και ο Τζέικομπ Κένεντι, κάτοικοι του Μπάρι, συνελήφθησαν μετά από έφοδο στο κοινόχρηστο σπίτι τους, όπου βρέθηκαν περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας και σχεδόν 40 δισκία ecstasy (MDMA). Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τα κινητά τους τηλέφωνα, στα οποία εντοπίστηκαν δεκάδες μηνύματα που αποκάλυπταν την εμπλοκή τους στη διακίνηση καθώς ο άνδρας παραπονιόταν ότι η γυναίκα τον χρησιμοποιεί μόνο για την κοκαΐνη.

Στα γραπτά μηνύματα οι δυο τους αναφέρονταν συχνά στη λέξη «sniff», όρος που χρησιμοποιούν συχνά οι χρήστες για την κοκαΐνη. Σε ένα από τα μηνύματα, ο Κένεντι ζητούσε από τη Μορτ να του «φέρει δύο δόσεις των 0,5 γραμμαρίων», ενώ σε άλλο διαμαρτυρόταν: «Εγώ είμαι αυτός που σου δίνει sniff όποτε το θες».

Drug dealing couple caught after police find texts of him complaining she only used him for cocaine https://t.co/x1nBXnDFro — Daily Mail (@DailyMail) September 3, 2025

Η αστυνομία βρήκε επίσης και μια «tick list», δηλαδή λίστα πελατών με τα ονόματα και τα ποσά που χρωστούσαν. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αμπντάλα Μπαρακάτ, οι δύο κατηγορούμενοι επιδίωκαν «σημαντικό οικονομικό όφελος», με τον Κένεντι να δίνει οδηγίες στη Μορτ να ζυγίζει και να του μεταφέρει τα ναρκωτικά. Στο σπίτι εντοπίστηκε σακουλάκι με κοκαΐνη καθαρότητας 78%, η αξία της οποίας υπολογίστηκε μεταξύ 4.320 και 7.200 λιρών, ενώ τα χάπια ecstasy άγγιζαν αξία από 5.300 έως 8.700 λίρες.

Κατά την ανάκριση, και οι δύο απάντησαν «καμία δήλωση» σε όλες τις ερωτήσεις. Ωστόσο, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για κατοχή με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και MDMA, καθώς και για συμμετοχή στη διακίνηση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο Κένεντι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ η Μορτ είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για τροχαίες παραβάσεις.

Η Γκρέις Μορτ καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση με αναστολή ενώ ο Τζέικομπ Κένεντι θα καταδικαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.