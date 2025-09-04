Με τις αφίσες μιας μυστηριώδους γυναίκας που φέρεται να μη μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου της από το πεζοδρόμιο έχει γεμίσει τις τελευταίες ημέρες ο δρόμος του Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης άρχισαν να εμφανίζονται στους δρόμους της πόλης αφίσες μιας γυναίκας της οποίας η ταυτότητα δεν είναι γνωστή μαζί με το κουτάβι της.

«Την ξέρετε; Αφήνει τα περιττώματα του σκύλου της στον δρόμο και αρνείται να τα μαζέψει», γράφει πάνω η αφίσα, η οποία απεικονίζει τη γυναίκα να κρατάει μια τσάντα Chanel και να έχει ένα κομψό πουλόβερ τυλιγμένο γύρω από τους ώμους της, ενώ φαίνεται να χειρονομεί προς την κατεύθυνση του φωτογράφου.

Breaking News

Mystery NYC s–t stirrer refuses to pick up dog’s poop on UES, fuming neighbors plaster her pic all over town



They have a bone to pick with this crappy dog mom!



A mystery pet owner apparently has been refusing to pick up her pup’s poop on the Upper East Side — so a… pic.twitter.com/rBzRaIH3vt — News News News (@NewsNew97351204) September 3, 2025

Οι ντόπιοι, που η Daily Mail γράφει πως παρατηρούν τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότερα περιττώματα στους δρόμους, διαπομπεύουν τώρα δημοσίως τη γυναίκα με σκοπό να την οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Μιλώντας στη Mail, μια κάτοικος του Upper East Side εξέφρασε την αγανάκτησή της για το ζήτημα: «Απλώς μάζεψέ τα, ας είμαστε πολιτισμένοι!».

Ο Anthony Sarra, ένας άλλος ντόπιος, που διαφωνεί με τις αφίσες, είπε: «Νομίζω ότι το να επιτίθεσαι έτσι στον χαρακτήρα κάποιου είναι λάθος».

Μια γυναίκα, ονόματι Nadia, δήλωσε στην Daily Mail ότι το πρόβλημα είναι έντονο εδώ και αρκετό καιρό: «Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανεκτικοί με αυτό, αλλά έχω παρατηρήσει ότι αποτελεί πρόβλημα εδώ και χρόνια».

«Ο σκύλος έκανε την ανάγκη του ακριβώς στη μέση της 84ης οδού», δήλωσε στην εφημερίδα The Post ένας 46χρονος θυρωρός ονόματι Έλβιν. «Όταν ο σκύλος της έκανε κακά, δεν είχε καμία αντίδραση. Με κοίταξε απλώς και συνέχισε να περπατάει».

Η New York Post αναφέρει πως το 2022 η τότε επίτροπος του Τμήματος Υγιεινής της πόλης, Τζέσικα Τις, ορκίστηκε να τιμωρήσει τους ιδιοκτήτες που δεν καθαρίζουν τις ακαθαρσίες των ζώων τους με πρόστιμο 250 δολαρίων. Ωστόσο, η απειλή φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή για να συνετίσει και να σταματήσει τους παραβάτες σε ορισμένα μέρη του Μεγάλου Μήλου.