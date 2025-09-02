Το Ισραήλ προχώρησε την Τρίτη στην εκτόξευση πυραύλου με στόχο την τοποθέτηση σε τροχιά στρατιωτικού δορυφόρου, ο οποίος κατασκευάστηκε από την κρατική Israel Aerospace Industries (IAI). Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από την αεροπορική βάση Παλμαχίμ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια. «Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

The Israeli Ministry of Defense, in coordination with the Israel Defense Force (IDF), Israel Space Agency (ISA) and Israel Aerospace Industries (IAI), has announced the successful launch tonight of the “Ofek 19” Surveillance Satellite from Palmachim Airbase and Spaceport in… pic.twitter.com/bqzBViYA6R — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.