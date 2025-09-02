Συγκλονιστική τροπή πήρε μια απόπειρα διάρρηξης ενός κομμωτηρίου, με την ιδιοκτήτρια να ακινητοποιεί τον ληστή και να τον μετατρέπει σε σκλάβο του σεξ, ταΐζοντας τον βιάγκρα, ώστε να πραγματοποιηθούν με επιτυχία οι σεξουαλικές της επιθυμίες.

Το περίεργο περιστατικό δεν σημειώθηκε μία, αλλά δύο φορές, καθώς ο ληστής χτύπησε ξανά την επιχείρηση μετά την πρώτη εμπειρία του.

Δημοσίευμα των The Times έγραψε ότι η διάρρηξη έγινε το 2011 σε κομμωτήριο στο Meschchovski της Ρωσίας, αλλά η είδηση επανήλθε στη δημοσιότητα χάρη στο διαδίκτυο.

Τότε, ο 32χρονος Viktor Jasinski μπήκε στο κομμωτήριο με στόχο τη ληστεία, αλλά δεν γνώριζε πως η 27χρονη ιδιοκτήτρια και κομμώτρια Olga Zajac είχε μαύρη ζώνη στο καράτε. Με μια κλωτσιά τον έβγαλε νοκ άουτ πανεύκολα, αλλά στη συνέχεια δεν ειδοποίησε την αστυνομία.

Η κομμώτρια Olga Zajac

Αντιθέτως, τον έγδυσε, τον έδεσε σε μια καρέκλα και για τρεις μέρες τον τάιζε βιάγκρα, χρησιμοποιώντας τον ως σκλάβο του σεξ. Μετά από αυτό, τον άφησε ελεύθερο και του είπε να «εξαφανιστεί».

Ο ληστής δεν την κατήγγειλε, αντιθέτως επιχείρησε να ληστέψει την επιχείρηση για δεύτερη φορά, με αποτέλεσμα να περάσει πάλι τα ίδια.

Τότε, πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει την Olga Zajac και την ίδια να δηλώνει: «Πράγματι, τα πράγματα έγιναν έτσι όπως είπε. Αυτό που δεν ανέφερε, είναι ότι τού αγόρασα ρούχα και πέρα από τα βιάγκρα, τον τάισα κανονικό φαγητό, δεν τον άφησα ρακένδυτο όπως τον βρήκα… Είναι κακός άνθρωπος και κακός εραστής».