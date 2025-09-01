Ο Όμιλος «Insparya», που ιδρύθηκε από τον Πορτογάλο επιχειρηματία Πάουλο Ράμος και τον 40χρονο σούπερ σταρ της Αλ Χιλάλ, θα εγκαινιάσει μια νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στη Ρώμη στις 11 Σεπτεμβρίου. Με 15 μονάδες να λειτουργούν ήδη σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ομάν, το άνοιγμα στην ιταλική πρωτεύουσα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή επέκταση της αλυσίδας.

Η κλινική θα βρίσκεται στο «Eurohive» (περιοχή της Ρώμης), και θα καταλαμβάνει πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, με δέκα χειρουργικές αίθουσες και τρία δωμάτια θεραπείας αποκλειστικά για τη φροντίδα των μαλλιών.

Ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδρομή, από τη διάγνωση έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας, με την υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας γιατρών, νοσηλευτών και συμβούλων.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους, μπιστρό, σαλόνια και χώρο στάθμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ