Μέτρα παίρνει η ΕΕ κατά των παρεμβολών στα συστήματα GPS, μετά το περιστατικό που έγινε σήμερα γνωστό, το οποίο αφορά το αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αφού το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί με τη χρήση έντυπων χαρτών, έχοντας χάσει το σήμα των ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης, ανακοινώθηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Νωρίτερα, όπως επιβεβαίωσε και η Κομισιόν, υπήρξε παρεμβολή στο σήμα GPS, η οποία κίνησε υποψίες για ρωσικό σαμποτάζ. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάνα Ποδέστα, δεν επιβεβαίωσε πως η Μόσχα κρύβεται πίσω από την παρεμβολή, όμως «έδειξε» τη Ρωσία σε δηλώσεις της, λέγοντας πως «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας».

H Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές Aρχές μάς ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Η ΕΕ θα αναπτύξει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά για να ενισχύσει την άμυνα κατά των παρεμβολών στο σύστημα GPS

Εξάλλου, έγινε αργότερα γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, όπως δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.

Πηγή: ΑΠΕ