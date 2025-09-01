Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μια τεράστια αρχαία κατασκευή που ανακαλύφθηκε στην Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να είναι το μέρος όπου ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό στη Βίβλο.

Τα ευαγγέλια περιγράφουν πώς ο Χριστός αποκατέστησε την όραση ενός ζητιάνου αφού τον έστειλε να πλυθεί στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ, στην Ιερουσαλήμ.

Οι αρχαιολόγοι τώρα φαίνεται πως ανακάλυψαν στην καρδιά της πόλης ένα μνημειώδες φράγμα που αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή της κολυμβήθρας του Σιλωάμ. Συκγεκριμένα ο διευθυντής ανασκαφών της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων (IAA), Ιταμάρ Μπέρκο, δήλωσε ότι η ανακάλυψη παρείχε έναν «απτό» σύνδεσμο με τον τόπο που περιγράφεται στις γραφές.

«Αν μέχρι σήμερα μπορούσαμε να διαβάσουμε στο βιβλικό κείμενο μόνο για την ύπαρξη της κολυμβήθρας του Σιλωάμ, τώρα μπορούμε να δούμε τα απτά της απομεινάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πίσω μας βρίσκεται ένα μνημειώδες φράγμα, τεράστιο σε μέγεθος, ύψους πάνω από 11 μέτρα, που χρονολογείται πριν από 2.800 χρόνια κατά την Περίοδο του Πρώτου Ναού, την εποχή των βασιλιάδων Ιωάς και Αμασίας», συνέχισε ο Μπέρκο.

«Χάρη στην εξαιρετικά ακριβή επιστημονική χρονολόγηση, αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι δυνατόν να υποδείξουμε με βεβαιότητα μια κατασκευή που αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή της κολυμβήθρας του Σιλωάμ, την οποία μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο από τη Βίβλο και ιστορικές πηγές», πρόσθεσε ο Μπέρκο.

Ο Μπέρκο και οι συν-διευθυντές του, Ναχσόν Σάντον και Φίλιπ Βουκοσάβοβιτς, περιέγραψαν τις διαστάσεις του τείχους ως «αξιοσημείωτες».

Εκτός από το ύψος του, έχει πάνω από οκτώ μέτρα πλάτος, μήκος τουλάχιστον 21 μέτρα και εκτείνεται πέρα από τα όρια της τρέχουσας ανασκαφής.

«Όλο το νερό, όλη η απορροή από τη βροχή που πέφτει ουσιαστικά ρέει εδώ», είπε ο δρ. Σάντον τονίζοντας πως «αν δεν υπήρχε αυτό το φράγμα, το νερό θα έρεε απλώς στην κοιλάδα Κέδρον κατευθείαν στη Νεκρά Θάλασσα».

Η Daily Mail γράφει πως το θαύμα με το οποίο ο Ιησούς αποκαθιστά την όραση σε έναν τυφλό περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σύμφωνα με τις Γραφές, ο Χριστός άλειψε τα μάτια του άνδρα με ένα μείγμα σάλιου και χώματος πριν τον στείλει να πλυθεί στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

«Έτσι, ο άνθρωπος πήγε και πλύθηκε και γύρισε στο σπίτι του βλέποντας», αναφέρει η Βίβλος.

«Η ανακάλυψη του φράγματος και της κολυμβήθρας του Σιλωάμ στην πόλη του Δαβίδ είναι αποτέλεσμα επιμονής, επαγγελματισμού και αρχαιολογικής αποφασιστικότητας», ανέφερε ο διευθυντής της IAA, Έλι Εσκουσίντο.