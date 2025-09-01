Ψήφισμα υιοθέτησε σήμερα η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) στο οποίο αναφέρεται ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ.

Νέο κύμα νυχτερινών βομβαρδισμών έπληξε τη νύχτα προχθές Σάββατο προς χθες Κυριακή διάφορους τομείς στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως την ομώνυμη πόλη, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ