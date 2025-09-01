Περισσότερα θύματα περιμένει στο Αφγανιστάν ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

«Είναι ένας αριθμός ο οποίος αφενός είχε ένα μεγάλο μέγεθος της τάξεως των έξι βαθμών, αφετέρου ήταν σε μικρό βάθος, δηλαδή, της τάξεως των 8 χιλιομέτρων, σε μία περιοχή που είναι μεν αραιοκατοικημένη, αλλά έχει οικιστικές μονάδες αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες», τόνισε αρχικά σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

«Τα κτίριά τους είναι σε όχι και τόσο καλή κατάσταση και, επίσης, στην ανάπτυξη των καταστροφών και ζημιών παίζει σημαντικό ρόλο το ανάγλυφο το οποίο υπάρχει στις περιοχές, το οποίο ενισχύει τις σεισμικές δράσεις. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων είναι υψηλή, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Λέκκας για τους νεκρούς, «δυστυχώς, οι αρχικές εκτιμήσεις ουσιαστικά πενταπλασιάζονται μετά, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε και επεξεργαζόμαστε. Άρα είναι σαφές ότι είναι μόνο 500 θύματα μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερα».