Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα “θα υπονομεύσει σοβαρά” τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

“Η απόφαση αυτή των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Ε3) θα υπονομευσει σοβαρά την υφιστάμενη διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας”, αρμόδιου να επιβλέπει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανακοίνωσε η ιρανική διπλωματία προσθέτοντας ότι η “προκλητική και αχρείαστη κλιμάκωση” θα αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες απαντήσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ