Η Annie Knight, η πορνοστάρ που έγινε διάσημη στο Onlyfans από τα όργια με εκατοντάδες άνδρες, δήλωσε ότι απαγορεύει στον αρραβωνιαστικό της να κοιμηθεί με άλλη γυναίκα, καθώς τότε θα πρόκειται για απιστία.

«Καταλαβαίνω ότι ακούγεται εξωφρενικό, ειδικά για κάποιον που δεν κάνει παρόμοια ζωή», είπε η 28χρονη Αυστραλέζα, σύμφωνα με τη New York Post και έπειτα προχώρησε σε αντιφατικές δηλώσεις, σε σχέση με όσα ανέφερε πριν αποκαλυφθεί ο δεσμός της.

«Αν δεν έκανα αυτό το επάγγελμα, δεν θα κοιμόμουν με άλλους ανθρώπους, πόσο μάλλον τόσους. Το κάνω, γιατί χρειάζομαι χρήματα», είπε και σημείωσε για τον αρραβωνιαστικό της Henry Brayshaw: «Αν ο Henry βγει έξω, βρει μια κοπέλα και κοιμηθεί μαζί της, αυτό σημαίνει ότι το ευχαριστιέται, άρα είναι απιστία. Δεν κερδίζει χρήματα, ούτε είναι η δουλειά του, επιλέγει να το κάνει».

Στη συνέχεια, αλλάζοντας τη συζήτηση από την προσωπική της ζωή, υποστήριξε ότι φέτος έβαλε στόχο να κοιμηθεί με 500 παρθένους «για να τους κάνει άνδρες», επειδή απολαμβάνει τη δουλειά της.

Οι δηλώσεις της ωστόσο ξεσήκωσαν αντιδράσεις, επειδή έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν.

Η Annie Knight που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ενηλίκων υποστήριζε πως ούτως ή άλλως κοιμόταν με πολλούς άνδρες, απλώς διάλεξε να το κάνει μπροστά στην κάμερα για να βγάζει λεφτά.

Επιπλέον, προέτρεπε κι άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της, ειδικά νεαρά κορίτσια. Τώρα, που δήλωσε πως κάνει ό,τι κάνει για τα λεφτά και όχι επειδή το απολαμβάνει, αρκετοί χρήστες των social media την κατηγόρησαν πως «προωθούσε την πορνεία τόσο καιρό» και ότι «αναπαρήγαγε τα ψέματα που έλεγε τον εαυτό της για να αντέξει την πικρή αλήθεια».