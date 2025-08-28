Επίθεση με πέτρες δέχτηκε από διαδηλωτές ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας κοντά στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, την ώρα που η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται η αδελφή του ακροδεξιού πολιτικού.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μανουέλ Αντόρνι, ο πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας απομακρύνθηκε βιαστικά από το σημείο από την ομάδα ασφάλειάς του και δεν υπέστη τραυματισμούς μετά την επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του.

Ο Μιλέι, που σύμφωνα με τον Guardian κάνει εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου, επέβαινε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού και χαιρετούσε υποστηρικτές στην πόλη Λόμας ντε Ζαμόρα, 20 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν φυτά, πέτρες και μπουκάλια στο όχημά του.

Το όχημα που μετέφερε τον πρόεδρο και την αδερφή του, Καρίνα Μιλέι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω ενός σκανδάλου που αφορά τον δημόσιο οργανισμό αναπηρίας της χώρας, στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται η αδερφή του προέδρου της Αργεντινής.

Το σκάνδαλο ξέσπασε μετά τη διαρροή ηχητικών ηχογραφήσεων του πρώην επικεφαλής του οργανισμού αναπηρίας, Ντιέγκο Σπανιόλο, στις οποίες ισχυρίζεται πως η Καρίνα Μιλέι «τσέπωσε» κεφάλαια που προορίζονταν για άτομα με αναπηρίες.

«Όλα όσα λέει [ο Σπανιόλο] είναι ψέματα», δήλωσε ο πρόεδρος Μιλέι την Τετάρτη στους δημοσιογράφους, αναφέροντας πως «θα τον οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αποδείξουμε ότι είπε ψέματα».

Ο Guardian γράφει πως ο 54χρονος πολιτικός έχει καταφέρει να μειώσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και να δημιουργήσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της χώρας, κάνοντας ωστόσο μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες.